Geruchten uit Spanje: 'Ajax wil naast Xavi ook Jordi Cruijff naar Amsterdam halen'

Xavi zou een van de kandidaten zijn om de nieuwe trainer van Ajax te worden. De Spanjaard is nu nog coach van FC Barcelona, maar vertrekt daar na dit seizoen. In Spanje wordt hij in ieder geval gelinkt aan de Amsterdammers, evenals Jordi Cruijff.

Bij Sport, een Spaanse krant, weten ze het namelijk zeker: Xavi Hernández staat op het lijstje in Amsterdam, waar ze een opvolger zoeken voor John van 't Schip. De huidige trainer is met Ajax, waar het momenteel erg onrustig is door de commotie rondom de geschorste Alex Kroes, in gesprek om na dit seizoen in een andere functie verder te gaan bij de club.

Sinds het najaar van 2021 is Xavi trainer van FC Barcelona. Hij won het afgelopen seizoen weliswaar de landstitel, maar kondigde in januari van dit jaar zijn vertrek aan bij de club. Volgens de trainer is het tijd voor verandering bij de ploeg van Frenkie de Jong. Daardoor is de voormalig topmiddenvelder beschikbaar voor Ajax, dat het profiel van Xavi volgens Sport waardeert vanwege 'zijn liefde voor balbezit en voetballen van achteruit.'

Al bijna zijn hele voetballeven is Xavi verbonden met FC Barcelona. De middenvelder maakte in 1998 zijn debuut in het eerste elftal en bleef tot zijn vertrek in 2015 een vaste waarde. In 2008. 2011 en 2015 won hij met de Catalanen de Champions League. Xavi speelde bovendien 133 interlands voor Spanje, waarmee hij twee EK's (2008 en 2012) won. In 2010 versloeg Spanje met Xavi op het middenveld Nederland in de WK-finale.

Jordi Cruijff

Ook Cruijff wordt bij Sport genoemd voor een functie bij Ajax. Volgens het Spaanse medium hopen de Amsterdammers het tandem tussen Xavi en Cruijff in de hoofdstad een nieuw leven in te blazen. Xavi zou dan op de bank zitten, terwijl Cruijff de directeur voetbalzaken wordt.

In dezelfde functies werkten de twee eerder al samen bij FC Barcelona. Afgelopen zomer verliet Cruijff de club uit Catalonië en na een jaartje rust zou hij nu bij Ajax aan de slag kunnen.

Hoewel zijn vader natuurlijk een Amsterdam, en ver daarbuiten, een legendarische status heeft, speelde of werkte zoon Jordi nog nooit bij Ajax. Wel speelde hij er in de jeugd, maar tot een debuut in de hoofdmacht kwam het niet. Jordi Cruijff kwam als speler uit voor onder meer FC Barcelona en Manchester United.

Onrustige periode bij Ajax

Mocht Xavi bij Ajax aan de slag gaan, dan komt hij zeker niet bij een club terecht waar alles vlekkeloos verloopt. Het is al maandenlang erg onrustig bij de club, waar algemeen directeur Alex Kroes dinsdagochtend werd geschorst. Hij zou met voorkennis aandelen van de club hebben gekocht en dat is een strafbaar feit. De situatie rondom Kroes is het zoveelste incident in het rampseizoen van de nummer vijf van de Eredivisie.

Of Ajax de Spanjaard daadwerkelijk weet te verleiden, moet nog blijken. Volgens Sport is het ook goed mogelijk dat Xavi een sabbatical neemt en wil Barcelona nog een poging wagen om het clubicoon toch te behouden.