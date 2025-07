Owen Wijndal stond in de basis bij het met 3-2 gewonnen oefenduel van Ajax met KV Mechelen. Hij speelde met het 'basisteam' de eerste zestig minuten en mocht direct samenspelen op de linkerflank met nieuwe aanwinst Raul Moro. Hij wil zijn kans grijpen bij Ajax, bij een trainer die hij al goed kent. "Ik ben nu een stuk betrouwbaarder", geeft hij als grootste verbeterpunt aan tegenover deze website.

John Heitinga was duidelijk een tijdje terug bij het eerste persmoment van Ajax: Owen Wijndal krijgt zijn kans om zichzelf te laten zien bij Heitinga. Na afloop van het oefenduel spreekt diezelfde Wijndal over zijn voorbereiding. "Ik heb nu denk ik de stijgende lijn te pakken. Ik word steeds fitter, dan voel je ook dat je er beter in komt."

Assist of niet?

Dat bleek ook in het duel met Mechelen, hij gaf een assist op de eerste goal. "Ik tel hem in ieder geval", zegt hij lachend. Zijn voorzet werd officieel nog aangeraakt door Wout Weghorst en toen bereikte de bal pas Davy Klaassen. "Haha, het was gewoon een goede actie en goal ook. Daar ben ik gewoon blij mee", lacht hij.

De linksback is opgewekt en ziet verschillen door de jaren heen van zijn carrière. Hij was uitstekend bij AZ, transfereerde naar Ajax maar brak daar nooit echt door. "Het eerste jaar speelde ik best veel, het tweede jaar ging ik net op het laatst nog weg en vorig jaar had ik Jorrel Hato voor me omdat Youri Baas centraal stond. Dat is goed gegaan, dan weet je dat het lastig is om erin te komen. De keren dat ik erin stond, deed ik het vrij goed denk ik."

'Ik zit goed in mijn vel'

Wijndal denkt dat je soms op dat gebied ook wat mazzel moet hebben. "Ik probeer gewoon elke keer het beste uit mijzelf te halen. En als het dan nu het moment is om dat te laten zien, dan is dat nu het moment." Of dat wat gaat opleveren? Dat is de grote vraag, ook voor Wijndal.

"Je weet natuurlijk nooit hoe het gaat lopen. Ik weet wat mijn eigen kwaliteiten zijn. Ik weet dat ik het kan. Alleen heb je ook een trainer nodig die je vertrouwen geeft om die minuten te gaan maken. Of dat dit seizoen gaat gebeuren weet je natuurlijk nooit, maar op dit moment gaat het goed. Ik zit goed in mijn vel." Hij wil vol voor zijn kans gaan om de eerste linksback te worden bij Ajax. "Ik denk dat het ook tijd wordt om nu echt een heel seizoen constant te presteren en te laten zien wat ik kan. Dus ja, daar ga ik wel voor."

Heitinga

Na afloop spreekt ook Heitinga nog kort over de situatie van de linksback. "Op de trainingen is zijn intensiteit erg goed. Hij heeft elke wedstrijd zijn minuten gemaakt. Ik ben blij dat hij zelf ook positief is. Het ligt ook bij hem. We hebben allemaal gezien hoe hij kan spelen bij AZ. Hij is niet voor niks naar Ajax gegaan, ik hoop dat het eruit komt. Hij moet contstanter worden."

Raul Moro

Voor Wijndal was het voor het eerst dat hij samenspeelde met de nieuweling bij Ajax: Raul Moro. "Ja, dat is lekker hoor", begint hij enthousiast. "Het is echt lekker om met zo'n speler te spelen. We moeten elkaar nog leren kennen, maar dat komt mettertijd." De taalbarrière was volgens hem geen probleem. "Hij weet wel het een en ander, ik spreek ook geen Spaans. Maar uiteindelijk leer je wel de voetbaltermen. Dat heeft hij snel door."

Nu is het op naar Como, waar Ajax binnenkort de Como Cup zal spelen. Ze starten met een duel tegen Celtic. Dan al in de laatste fase van de voorbereiding. "Die verloopt goed. Je merkt veel frisse energie, er zijn veel jonge jongens bij. Dus ik denk dat dat ook gewoon goed is. Tot nu toe heb ik gewoon een goede indruk van iedereen. Iedereen heeft er zin in en we willen er weer wat moois van gaan maken."

