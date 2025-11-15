Het was geen leuke wedstrijd tussen Nederland en Polen. Dat is iets waar de mensen op de tribune en de spelers op het veld het over eens waren. Memphis Depay noemde de wedstrijd ook in die woorden. "Zij speelden maar twintig meter van hun eigen goal...", is zijn snelle analyse.

Memphis Depay was de redder van Oranje met zijn doelpunt tegen Polen. Vlak na rust scoorde hij de 1-1 en bepaalde daarmee uiteindelijk de eindstand. In de eerste helft was hij, net als veel anderen, ongelukkig in de wedstrijd. "Cody Gakpo stond in de dubbele dekking... Donyell Malen stond in de dubbele dekking... Wij waren niet superieur in onze acties, daar hadden we gewoon moeite mee."

Lastig Polen

Volgens Depay speelde het geen rol dat Nederland ook aan een puntje genoeg zou hebben voor officieuze plaatsing voor het WK. "Nee, zeker niet. Na die goal zie je dat wij de bal rond laten gaan. Je moet geduld hebben, het is saai maar zij spelen op twintig meter van hun goal en gaan counteren. We krijgen dan ook een tik vlak voor de eerste helft, dat deden ze goed. Het was lastig. Maar uiteindelijk staan we hier soortvan gekwalificeerd."

Doelpunt

Het is typerend dat Depay weer de goal maakte, de man die vaak op staat in dit soort duels als Nederland het lastig heeft. "Ja, daar ben ik nog steeds goed in. Maar je wil zo'n wedstrijd vlammen met Nederland. We hebben kwaliteit in de spelers maar het moet beter. Dat was het vandaag niet."

Emmanuel Emegha

Emmanuel Emegha kwam halsoverdekop alsnog binnen in Zeist, nadat Wout Weghorst geblesseerd afhaakte. Hij maakte zijn debuut tegen Polen. "Deze week hebben we niet zoveel gedaan, dus ik kan nog niet zeggen wat voor type hij is. Maar hij heeft kracht, lengte en snelheid, dat is mijn type spits. Maar we hebben veel tactisch getraind, dan zie je niet zoveel van zo'n jongen. Maar hij komt goed voor de dag en is leergierig. Dat kan een belangrijke speler worden."

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.