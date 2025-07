Nadat Arne Slot en Liverpool een aantal maal achter het net visten met de komst van versterking voor komend seizoen, heeft de Engelse topclub nu eindelijk beet. Er zou een akkoord zijn bereikt met Eintracht Frankfurt over de komst van aanvaller Hugo Ekitiké.

De Engelse kampioen in de Premier League heeft volgens transferjournalist Fabrizio Romano en Sky Sports Germany een akkoord bereikt met Eintracht Frankfurt over de komst van Ekitiké. De deal zal naar verwachting neerkomen op een totaalbedrag van €95 miljoen.

Recordbedrag

Met dat bedrag werkt Liverpool mee aan het evenaren van het recordbedrag dat Eintracht Frankfurt eerder ontving voor de transfer van Randal Kolo Muani naar Paris Saint-Germain. Ekitiké tekent naar verluidt een contract tot de zomer van 2031.

Liverpool had aanvankelijk Alexander Isak van Newcastle United op het oog, maar die werd onverkoopbaar verklaard door zijn club. Daarop richtten "The Reds" zich op de 23-jarige Fransman, die ook in de belangstelling stond van "The Magpies". Door de hoge vraagprijs en de interesse van Liverpool zag Newcastle echter af van de strijd om zijn handtekening.

Ekitiké

Ekitiké verlaat Eintracht Frankfurt na slechts anderhalf jaar. Hij werd begin 2024 aanvankelijk voor €3,5 miljoen gehuurd van Paris Saint-Germain. Afgelopen zomer maakten de Duitsers de transfer definitief voor €16,5 miljoen. De jeugdspeler van Reims speelde in totaal 64 wedstrijden voor de Duitse club, waarin hij 26 keer scoorde en 14 assists gaf.

Eerder meldde The Sun dat Arsenal op het punt staat Will Wright, een 17-jarig toptalent van Salford City, vast te leggen. Daarmee vist Liverpool, dat de aanvaller ook graag had willen binnenhalen, achter het net.

