Goed nieuws voor Frenkie de Jong: Barcelona verlengt met sterspeler

Barcelona bouwt gestaag verder aan de ploeg die dit seizoen zo succesvol bleek. Na het verlengen van het contract van trainer Hansi Flick is nu ook een van de absolute uitblinkers van het afgelopen jaar voor langere tijd aan de club verbonden. Voor Frenkie de Jong, die volgend seizoen opnieuw op prijzen jaagt met Barça, is dat uitstekend nieuws.

Het gaat om Raphinha, de Braziliaanse vleugelaanvaller die onder Flick zijn beste seizoen in het shirt van Barcelona beleefde. De club maakte donderdag bekend dat zijn contract met één jaar is verlengd, waardoor hij nu tot de zomer van 2028 vastligt. Een beloning voor een indrukwekkend jaar: Raphinha was goed voor 34 doelpunten en 25 assists in 56 officiële duels.

Sterk seizoen wordt beloond

Na een moeizame start sinds zijn komst van Leeds United in 2022, brak Raphinha dit seizoen helemaal door in Camp Nou. Hij werd de aanvaller waarop het vaakst een beroep werd gedaan en geldt inmiddels als onmisbare schakel in het aanvalsspel van Barça. Vanuit het kamp van de club klinkt het vol lof voor de Braziliaan: "Hij combineert talent en inzicht met een ijzeren werkethiek."

De contractverlenging van Raphinha past naadloos in het plaatje van een club die een sterk seizoen draaide. Onder Flick won Barcelona zowel de landstitel als de Copa del Rey en bereikte het de halve finale van de Champions League, waarin het werd uitgeschakeld door Inter. Raphinha had met zijn goals en assists een grote bijdrage in dat succes en groeide uit tot een van de gezichten van dit herboren Barça.

Lamine Yamal is de volgende topprioriteit

Dat hij blijft, is een duidelijk signaal van continuïteit voor het team rond De Jong. De Nederlander, die zelf een belangrijke rol op het middenveld vervult, ziet daarmee opnieuw een belangrijke schakel aan boord blijven. De volgende contractverlenging lijkt bovendien een kwestie van tijd: Lamine Yamal, het 17-jarige wonderkind dat dit seizoen furore maakte in de aanval van Barça.

Ondanks zijn leeftijd speelde hij een hoofdrol in de titelrace en liet hij met zijn fabelachtige acties zien waarom hij wordt gezien als de toekomst van de club. Zijn huidige contract loopt nog tot 2026, maar zodra hij in juli achttien wordt, ligt een verbeterde en langdurige verbintenis klaar. Volgens sportief directeur Deco draait het bij Yamal niet om geld. "Hij heeft nooit geëist om de best betaalde speler te zijn. Voor hem telt het vertrouwen en de omgeving. En er is geen betere plek voor zijn ontwikkeling dan Barcelona", aldus de Portugees.

Sigue el sueño. Crecemos juntos.

