Arne Slot dreigt met Liverpool een tweede basisspeler te verliezen op dezelfde manier als Trent Alexander-Arnold. Ibrahima Konaté heeft het eerste contractvoorstel van de club afgewezen. De centrale verdediger heeft nog een contract tot 2026 en zou volgend jaar transfervrij kunnen vertrekken.

Real Madrid heeft serieuze interesse in de Franse international. Volgens Spaanse media heeft de Spaanse topclub al gesproken met de vertegenwoordigers van Konaté over een transfer naar het Santiago Bernabéu, met de bedoeling dat dit volgend jaar zomer plaatsvindt.

De Engelse kampioen is van plan later deze zomer nieuwe onderhandelingen met de Fransman te voeren. De verdediger is echter niet tevreden met het huidige voorstel en zijn zaakwaarnemers proberen een hoger salaris voor hem te bedingen.

Konaté kende een sterk seizoen. Samen met Virgil van Dijk speelde hij een belangrijke rol in de defensie van Liverpool. Mede dankzij zijn prestaties wist Liverpool het landskampioenschap te winnen.

Hetzelfde probleem

Liverpool had vorig afgelopen seizoen hetzelfde probleem, toen de onderhandelingen met Mohamed Salah en Van Dijk enorm vertraagden. Uiteindelijk tekenden beiden nieuwe contracten, maar de Egyptenaar stond dicht bij een vertrek.

Bij Alexander-Arnold was de situatie iets anders, aangezien hij blijkbaar al een tijdje geleden had besloten naar Real te gaan. De Reds hebben zichzelf echter in deze situatie gebracht door niet veel eerder met de speler bij te tekenen.

Ook het contract van Andy Robertson loopt over twaalf maanden af, maar het is onwaarschijnlijk dat de club hem een nieuw contract zal aanbieden. De Schotse international is gewild bij Atlético Madrid en Liverpool is bereid hem te laten gaan als hij daarheen wil.

Actief op de transfermarkt

Liverpool is deze zomer een van de meest actieve clubs op de transfermarkt, na vorig jaar bijna geen nieuwe spelers te hebben aangetrokken. De Reds hebben Jeremie Frimpong en Florian Wirtz van Bayer Leverkusen gehaald en binnenkort zal ook Kerkez zich bij hen voegen. Caoimhín Kelleher werd verkocht aan Brentford, nadat Giorgi Mamardashvili, die een jaar eerder was gekocht, arriveerde.

De transfer van Jarrell Quansah zal naar verwachting binnen enkele dagen worden afgerond. De verdediger maakt voor 35 miljoen pond de overstap naar Bayer Leverkusen. Deze verkoop, evenals de onzekere situatie rond Konaté, zal de club waarschijnlijk dwingen op zoek te gaan naar een nieuwe centrale verdediger. Verwacht wordt dat Darwin Núñez, die in gesprek is met Napoli, Federico Chiesa en Harvey Elliott, in wie Brighton interesse heeft, Anfield zullen verlaten.

