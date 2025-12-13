Bij Telstar tegen NEC in de Eredivisie was er een heerlijke, maar chaotische slotfase. Beide teams dachten bij 2-2 de winnende te maken. Maar beide goals werden afgekeurd.

NEC heeft na vier achtereenvolgende zeges punten verspeeld in de Eredivisie. Hekkensluiter Telstar hield de Nijmegenaren, die op de derde plaats staan, op een gelijkspel: 2-2.

Telstar won eind september voor het laatst een competitiewedstrijd en kwam tegen NEC in de buurt van een nieuwe zege. Het elftal van trainer Anthony Correia kwam halverwege de eerste helft op voorsprong. De mee opgekomen linksback Jeff Hardeveld kopte raak na een voorzet van rechtsback Tyrese Noslin: 1-0.

Goals

NEC kwam kort voor rust langszij, ook via een kopbal. Bryan Linssen scoorde op aangeven van Basar Önal.

Hardeveld zette Telstar na een uur spelen voor een tweede keer op voorsprong. Na een goede aanname schoot hij de bal in de rechterbenedenhoek: 2-1. Telstar kreeg kort daarna een grote kans om verder uit te lopen. Soufiane Hetli zag zijn strafschop worden gestopt door doelman Gonzalo Crettaz, die ook in de rebound redde.

Afgekeurde treffers

Die misser kwam Telstar duur te staan. Na goed voorbereidend werk van Kodai Sano op de achterlijn tikte Kento Shiogai in de 77e minuut de 2-2 binnen. Telstar en NEC zagen in de slotfase allebei nog een doelpunt worden afgekeurd, voor respectievelijk buitenspel (van invaller Zonneveld) en een overtreding. Bij die laatste situatie bleek Shiogai zijn man omver te heben gewerkt voordat Pereira afrondde.

Telstar heeft nu net zoveel punten als nummer 17 NAC Breda, dat zondag FC Utrecht ontvangt.

