PSV is ternauwernood ontsnapt aan een blamage tegen Heracles Almelo. Trainer Peter Bosz heeft zich ondanks de 4-3 zege gestoord aan het niveau, vooral doordat hij tegen Liverpool en Napoli heeft gezien wat zijn team kan. "Dan verwacht ik van jongens dat we het op een topclubwaardige manier uitspelen", zegt Bosz op de persconferentie.

PSV heeft zich de afgelopen jaren nauwelijks zorgen hoeven maken over thuiswedstrijden, omdat die duels over het algemeen vrij simpel werden gewonnen. Alleen van promovendus Telstar werd in Eindhoven punten verspeeld. Tegen Heracles moest de koploper van de Eredivisie echter héél diep gaan. "Dit was geen rustige avond", opent Bosz, die zijn mening gedeeld ziet worden door aanvoerder Jerdy Schouten. "Nou, een walk in the park was het absoluut niet."

Frustratie bij Bosz

Bosz benadrukt dat hij snapt dat het 'onmogelijk is om 34 wedstrijden goed te spelen', maar hij heeft zich wel enorm gestoord. "We hebben een half uur héél goed voetbal laten zien, maar dan stoor ik me eraan dat we dat niet doortrekken. In zulke wedstrijden is het vooral moeilijk om op voorsprong te komen, maar dat gebeurde twee keer. Dan verwacht ik van de jongens ook dat we het op een topclubwaardige manier uitspelen. Natuurlijk hebben we de Champions League gehad en zitten we tegen de winterstop aan, maar dat móét gewoon beter."

De ervaren trainer heeft zelf ook vaak aan de andere kant van de medaille gezeten, zoals bij de Almeloërs. "Als je dan in het stadion van PSV redelijk snel op 2-0 achterkomt, dan gaat er toch altijd iets door je hoofd van: we moeten nu oppassen dat het geen 4-0 wordt. Nou, wij hebben er juist voor gezorgd dat zij weer hoop kregen door de 2-1 weg te geven. En in de tweede helft zijn we gewoon niet meer in ons goede doen gekomen."

Mentale vermoeidheid van lang seizoen?

Aan Schouten wordt de vraag voorgelegd of het ook kan komen door het drukke speelschema en de winterstop die eraan zit te komen. "Nou ja, we spelen elke week natuurlijk zoveel wedstrijden, dus die vermoeidheid heb je altijd wel. Je bent nu in de fase van het seizoen dat je je eigenlijk nooit meer echt honderd procent fit voelt, maar dat hoort erbij. En al helemaal als je zulke mooie duels in de Champions League speelt, dat is nou eenmaal onderdeel van het vak", licht hij toe.

'Dat mag toch niet?'

Bosz wil helemaal niets weten van 'mentale vermoeidheid'. "Dat mag toch niet?", reageert hij resoluut. "Wij zijn een topclub, dan weet je dat je veel wedstrijden speelt. Wij willen ver komen in de Champions League", zegt Bosz, die ook niet vindt dat de aanstaande winterstop een reden mag zijn. "Als jij in een BMW rijdt, dan mag je ook verwachten dat die het ook in de winter heel goed doet. Dat is een topmerk en wij zijn PSV, we zijn ook een topmerk."

'Nooit verslappen'

De 62-jarige coach legt de lat hoog voor de Eredivisie-koploper. "Ik vind dat je nooit kan verslappen als je in de absolute top van Nederland speelt. Wij moeten kampioen worden, dan moet je je wedstrijden winnen. Wij gaan ook nog een keer punten verspelen, maar we zijn wel met een ongelooflijke reeks bezig: winnen, winnen, winnen. Dus dan mag je niet verslappen. Als je dat wel doet, dan krijg je zo'n tweede helft als nu tegen Heracles. Dat heb je liever niet", besluit Bosz.

