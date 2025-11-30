Feyenoord heeft eindelijk weer eens drie punten gepakt, maar moest daarvoor vooral langs een onklopbare Ronald Koeman jr zien te komen. De Telstar-doelman hield zijn ploeg met meerdere prachtige reddingen lang overeind. Pas na rust kreeg de ploeg van Robin van Persie in Velsen-Zuid wat ademruimte, maar de taaie promovendus liet Feyenoord in de slotfase alsog flink zweten.

In Velsen-Zuid begon Feyenoord furieus. Een lage voorzet van Bart Nieuwkoop werd bijna door Neville Ogidi Nwankwo in eigen doel gewerkt, maar Koeman jr redde uitstekend. Ook een scherpe vrije trap van Gijs Smal zorgde voor dreiging, terwijl Telstar via Soufiane Hetli sporadisch terugsloeg.

Halverwege de eerste helft viel de 0-1: Ayase Ueda rondde koelbloedig af na een voorzet van Anis Hadj-Moussa. Het schot werd wel nog aangeraakt door Guus Offerhaus waardoor de treffer de boeken in gaat als eigen goal. Feyenoord kreeg via Nieuwkoop en Gaoussou Diarra kansen op de 0-2, maar opnieuw stond Koeman jr in de weg met twee knappe reddingen.

Feyenoord komt met de schrik vrij

Ook na rust liet Telstar zich even gelden. Een hoge voorzet die Timon Wellenreuther miste leverde niets op, en Hetli raakte een goede kans volledig verkeerd. Feyenoord kreeg via Quinten Timber de mogelijkheid om uit te lopen, maar zijn schot ging recht op Koeman jr af. Niet veel later moest Gijs Smal geblesseerd naar de kant. De 0-2 kwam er alsnog: na slap balverlies van Offerhaus onderschepte Timber en bediende hij Hadj-Moussa, die met zijn linker de marge verdubbelde.

Toch werd het in de slotfase nog onverwacht spannend. Kay Tejan bracht in de 89e minuut de spanning terug door een rommelige aanval binnen te frommelen bij de tweede paal, nadat de Feyenoord-defensie een lage voorzet niet wist te verwerken. Zo kreeg Feyenoord opnieuw een tegengoal te verwerken en moest het in de extra tijd alsnog bibberen voor de drie punten. Telstar zette nog even aan met onder meer een hoekschop, maar echt dicht bij de gelijkmaker kwam de thuisploeg niet.

Lichtpuntje Shaqueel van Persie

Aan Rotterdamse zijde was de invalbeurt van Shaqueel van Persie het opvallendste moment. De 19-jarige maakte zijn competitiedebuut, drie dagen nadat hij al zijn eerste officiële minuten maakte in de Europa League. Hij verving de geblesseerde Luciano Valente en zorgde zodoende voor een mooi moment voor de familie Van Persie. Al kreeg hij in de blessuretijd nog wel geel voor tijdrekken.

Overwinning zonder te overtuigen

Feyenoord houdt door de 1-2 alsnog eindelijk weer eens drie punten over aan een middag voetbal, al zal het spelbeeld weinig rust brengen. De overwinning stopt de dramatische reeks, maar de vormcrisis is nog zeker niet voorbij. Zaterdag komt PEC Zwolle op bezoek in De Kuip.

