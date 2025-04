Grote klap voor PSV: seizoen voorbij voor cruciale middenvelder door ingrijpende operatie

Peter Bosz heeft slecht nieuws voor de PSV-fans. Jerdy Schouten zal het seizoen niet meer in actie komen in de laatste wedstrijden van PSV. Hij wordt geopereerd aan zijn knie, een blessure waar hij al langere tijd last van heeft.

Jerdy Schouten heeft al langere tijd last van zijn knie, maar speelde al weer een tijd mee bij PSV. Trainer Peter Bosz gaf uitleg over de situatie van Schouten in aanloop naar het duel met FC Twente. "Hij zou erbij kunnen zijn morgen tegen Twente, maar er is gekozen om nu de ingreep te laten doen waardoor hij wel kan aansluiten in de voorbereiding van volgend seizoen."

Pijntjes op de trainingen

Schouten traint al langere tijd weer mee en ook bij de wedstrijden is er weinig te zien aan de middenvelder. "Dat zie ik ook", zegt Bosz op de persconferentie. "Maar hij voelt het, hij voelt een kleine beperking. Soms lopen dingen nou eenmaal zoals ze lopen."

Schouten kreeg halverwege maart wat klachten aan zijn knie, waardoor hij het duel met RKC miste en zich ook moest afmelden voor Oranje. Daarna kwam hij vrij snel weer terug bij PSV waar hij weer van waarde was. Eerder was Schouten ook al langere tijd weg. In oktober miste hij al twee maanden door een blessure. Door rust in te bouwen hoopte men op verbetering.

Toch is er nu dan een beslissing gemaakt om nu al te opereren. "We hadden de hoop dat de afgelopen weken hij naar totale fitheid kon groeien, pijnvrij voetballen is dat. Dat is niet gelukt, dan moet je ook kijken naar wat zijn inbreng nog kan zijn dit seizoen. Dat bleek niet voldoende voor topwedstrijden, dus dan beslissen we nu voor de ingreep."

De keuze was niet al te moeilijk voor Schouten, benoemt Bosz. "Nee, dit was echt een beslissing die we samen hebben genomen met de dokter en Jerdy erbij. Hij is daarin een heel rationele jongen en weet precies wat hij wil als het hierop aan komt", legt Bosz uit. Een knappe eigenschap van de middenvelder, waar voetballers normaal liever gister dan vandaag voetballen na een blessure. "Ja, maar hij had de zaken gewoon heel goed op een rijtje."

FC Twente

PSV speelt donderdagavond tegen FC Twente, een cruciale wedstrijd richting het einde van het seizoen. Rafael van der Vaart zei maandag bij Rondo: "Als PSV wint dan worden ze kampioen." Daar moest Bosz wel om lachen, daar is hij niet mee bezig. "Ik focus mij op Twente, want daar heb ik wel invloed op." Naast Schouten mist hij nog altijd Sergino Dest en Rick Karsdorp. Al traint laatstgenoemde wel weer mee met de groep.

