Excelsior is terug in de Eredivisie en daar is iedereen blij mee in Kralingen. Het brengt wel de nodige uitdagingen met zich mee. Dat weten ze ondertussen op Woudestein, zoals het stadion gelukkig weer heet. Er waren een boel spelers op proef, maar nog altijd is Excelsior druk op zoek. Vooral een spits wordt nog gezocht, die de doelpunten voor de promovendus moet maken.

En doelpunten zullen hard nodig zijn. Alle drie de promovendi zullen een zwaar jaar tegemoet gaan. Meer dan ooit liggen de financiële verschillen verder uit elkaar tussen hen en de gearriveerde Eredivisie-clubs die 'onderin' meedraaien. Daar komt bij dat topspelers van vorig jaar weer weg zijn gegaan, waardoor Excelsior en in kwaliteit op achteruit is gegaan. Ruben den Uil is een goede, talentvolle trainer maar staat een zware taak te wachten.

Vertrokken krachten

Cedric Hateboer, vorig jaar een revelatie op het middenveld, is naar Anderlecht vertrokken en Lance Duijvestijn maakte de gevoelige overstap naar de buren van West: Sparta Rotterdam. Dat is een grote aderlating voor de ploeg uit Kralingen. Daarbij getekend dat de financiële middelen niet groot zijn. Excelsior gaf eerder in de media aan dat ze het gat met de Eredivisionisten aan het dichten zijn, maar nog altijd een kleine speler zijn. Het is gebleken bij kleinere clubs als Almere dat het moeilijk is de broek goed omhoog te houden.

Daarbij zijn de logistieke uitdagingen daar voor Excelsior. Ze moeten net als de andere ploegen gras in het stadion leggen, waardoor ze ook voor trainingen naar een ander complex moeten uitwijken. Laat dat nou net niet zo makkelijk zijn in Rotterdam. Er is een tussenoplossing gevonden, maar willen graag naar een eigen complex maken, dat kost ook weer geld.

Stijn van Gassel

Wel is het een goede kwaliteitsinjectie dat Stijn van Gassel weer bij Excelsior is gekomen. De keeper was eerder zeer waardevol voor de club en verdiende met zijn optredens bij Excelsior een transfer naar NEC. Daar werd hij nooit eerste keeper, en daar was hij toch weer naar op zoek. Hij kan een belangrijke schakel worden bij Excelsior, ook gezien zijn leiderschap dat hij de eerdere keren toonde als aanvoerder. Ook belooft Gyan de Regt een interessante vleugelspeler te worden dit seizoen.

Voorspelling

Desalniettemin is de verwachting dat Excelsior mee gaat doen om de laatste drie van de ranglijst, waarbij ze moeten hopen dat ze zestiende of heel misschien wel vijftiende kunnen worden. Er zijn spelers aangetrokken, maar dat brengt nog niet de kwaliteit met zich mee die de Eredivisie aan kunnen. Wellicht dat de laatste weken nog positief kunnen uitvallen voor de Kralingers, anders wacht een zwaar seizoen.

