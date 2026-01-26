Er waren weer de nodige controversiële beslissingen in de VriendenLoterij Eredivisie dit weekend. Zo werd Telstar benadeeld door een niet gekregen penalty en viel men over de strafschop die in Utrecht gegeven werd na een botsing tussen Joël Drommel en Dani de Wit. "Het ongeloof van de trainer vond ik nog netjes", blikt oud-scheidsrechter Mario van der Ende terug.

Het was een bijzonder moment bij Telstar tegen AZ. De Witte Leeuwen hadden een grote kans in het strafschopgebied van AZ, toen Kay Tejan door Jeroen Zoet naar de grond werd getrokken. De spits kon niks meer en protesteerde hevig bij de scheidsrechter, die er niets van moest weten. Ook de VAR kwam niet op de lijn. "Daar werd natuurlijk een honderd procent strafschop onthouden", vertelt oud-topscheidsrechter van der Ende tegen Sportnieuws.nl. "Dan denk ik: hoe kan dat nou? Het zijn mensen die ook gewoon internationaal actief zijn. Ik kan er met mijn pet niet bij."

Reactie Anthony Correia

Wie er ook niet met zijn pet bij kon, was Telstar-trainer Anthony Correia. "Oh wat erg. Laat hem nog een keer zien. Kom op...", zuchtte Correia tegen ESPN. "Eén, twee, drie procent... Nee, honderd procent. Wat erg, dit doet oprecht heel veel pijn. Dat we dus heel veel mensen hebben met camera's die dit niet als penalty scharen. Wow, gewoon wow."

Het zijn ongeveer dezelfde woorden die Van der Ende zou gebruiken, maar hij vond Correia toch nog wat ingetogen. "Ik vond zijn ongeloof nog heel netjes. Als je tegen degradatie speelt en dan zulke koekenbakkers tegenover je hebt... Natuurlijk moet je eerst naar jezelf kijken als team, want er zijn een boel kansen gemist, maar dit is wel weer het bewijs dat de arbitrage de uitslagen en de competitie bepaalt. Jeroen Zoet en AZ lachen nu in hun vuistje."

VAR bij Utrecht - Sparta

Later op de zondag was er ook een opvallend moment. Scheidsrechter Erwin Blank kende een penalty toe bij FC Utrecht - Sparta, na een botsing tussen Joël Drommel en Dani de Wit. Drommel kwam uit om een bal uit de lucht te plukken en vervolgens liep De Wit tegen de knie van de doelman aan. Blank dacht aan gevaarlijk uitkomen van Drommel, maar de gehele Sparta-selectie was verbaasd. De VAR kwam direct op de lijn en even later trok Blank zijn beslissing in.

Van der Ende begrijpt in eerste instantie wel waarom hij floot. "Als ik kijk, dan probeer ik dat altijd maar één keer te doen om een zo eerlijk mogelijk oordeel te vellen. De scheids kan in eerste instantie ook maar één keer kijken. De verslaggever zei dat De Wit op de keeper inloopt, maar de keeper kwam ook met een ontzettend hoge knie op. Als keeper mag je jezelf verdedigen, maar dat doe je niet zo", was zijn eerste oordeel.

Wit voetje halen

Maar ook toen Van der Ende de andere beelden zag, kon hij begrijpen dat de beslissing werd teruggeroepen. "Vanaf de andere hoek ga je toch twijfelen, en bij twijfel moet je de beslissing intrekken. Dat zijn de regels." Het uitkomen van keepers gebeurt vaak op deze manier, maar dat betekent niet dat het volgens de regels is, vindt Van der Ende. "Het is iets wat vaak gebeurt, en vaak verwaterd en gedoogd wordt. Dat komt omdat je van veel kanten hoort dat hij zich mag beschermen, maar dat staat niet in de spelregels. Maar als je dan verder kijkt, snap ik dat je hem terugdraait. Het lijkt erger dan het is en dan is het voordeel van de twijfel voor de doelman."

Wel vond hij dat de VAR goed werd gebruikt en dat het ook bij FC Groningen - Fortuna het geval was. "Dat is dus twee van de drie keer goed, dat is positief. Ik ben altijd wel erg positief over de VAR. Verder waren het makkelijke wedstrijden. Wat me wel opvalt is dat veel arbiters op het ogenblik een wit voetje proberen te halen bij spelers. Spelers optillen als ze op de grond liggen, handjes op de schouders leggen of een bemoedigend tikje. Ik weet niet of dat een opdracht is, maar het gebeurt steeds vaker. Dan denk ik: hou een beetje correct afstand", besluit hij.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

