De puinhoop bij Ajax lijkt nog verre van over, zeker nu er een lange zoektocht gaande is naar een nieuwe technisch directeur. De besluitvorming bij een club als die in Amsterdam duurt verschrikkelijk lang. Robert Eenhoorn legt uit wat hij vindt van de constructies op bestuurlijk niveau, vanuit zijn ervaring als algemeen directeur in de sportwereld. "Er zijn mensen die een balletje trappen op De Toekomst en vervolgens ook hun vinger opsteken."

Robert Eenhoorn was zelf jarenlang directeur bij AZ en deed daar de nodige ervaring op. Hij wordt in de voetbalwereld bestempeld als visionair en bespreekt in Sportnieuws.nl De Maaskantine uitgebreid over veranderingen die hij wil zien in de voetballerij. Onder andere over de structuren binnen clubs.

Moeilijke structuur

Wanneer hem gevraagd wordt hoe hij naar de situatie bij Ajax kijkt, omschrijft hij het volgende. "Wat vooral opvalt is dat het daar altijd als het wat minder gaat, het extreem onrustig is. Dan is natuurlijk de vraag waar dat vandaan komt en de reden is denk ik niet zo heel moeilijk", bouwt hij op naar een uitleg.

"Ik zie dat men toch wél wil kijken naar de governance van Ajax, de bestuurswijze. Ik spreek voor mijzlef als ik zeg dat men het daar wel heel moeilijk heeft gemaakt voor zichzelf. Je hebt een ledenraad waar ongeveer 800 mensen lid van zijn, daar is dan een afvaardiging van. Je hebt de raad van commissarissen en je zit ook nog eens op de beurs." Dan helpt Robert Maaskant hem: "Vergeet ook de adviseurs niet."

Hoofdzakelijk geld

Daarmee doelt hij onder andere op Louis van Gaal die nadrukkelijk aanwezig is als adviseur bij Ajax. "Bij topclubs heb j edie altijd op de achtergrond. Daar heb je sowieso mee te maken, ongevraagd en gevraagd. Maar als je governance onlogisch is, dan liggen onlogische besluiten ook om de hoek", legt Eenhoorn uit.

En de oorsprong van moeilijke organisaties is vaak, zo denkt Eenhoorn: geld. "Het kan in dit geval van Ajax het ophalen van geld zijn, maar ook dat je geld tekort komt. Dan moet je dat ergens ophalen en willen mensen ook wat te vertellen hebben. Of weten wat er met het geld gebeurt."

Amateurs over betaald voetbal

Dan is er nog een orgaan dat inspraak heeft, wilt of neemt: de amateurs van Ajax. "Je hebt mensen die op zaterdagmiddag op De Toekomst een balletje trappen en verolgens ook hun vinger op gaan steken. Als het over een onderwerp gaat van betaald voetbal", dat is een werkwijze die Eenhoorn maar niet begrijpt. "Bij Bayern München, daar zitten maar drie mensen, zij hebben daar jarenlang gezeten, hebben een sportachtergrond en expertise op het zakelijke vlak."

Hij haalt het voorbeeld van AZ aan, waar hij meer dan tien jaar werkzaam was. Bij die club waren er maximaal elf mensen die wat te zeggen hadden over de besluiten binnen de club. "Dat was een hele simpele organisatie, dat was tegelijkertijd de kracht. Je kan snel besluiten nemen met elkaar." Dat zou een pijler moeten zijn voor een goede organisatie, dat een toezichthouder ook alleen daarvoor is: "Als je mensen op straat vraagt wie de voorzitter van AZ is, denk ik dat veel mensen het niet eens weten."

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine ontvangen Robert Maaskant en Rick Kraaijeveld de oud-directeur van AZ: Robert Eenhoorn. De man die 10 jaar werkzaam was bij de club uit Alkmaar vertelt over zijn ervaringen in de voetballerij, maar ook over zijn eigen sportcarrière die in een totaal andere wereld plaatsvond. Hij was honkballer en werd groot in de Verenigde Staten.

Hij deelt verhalen over de New York Yankees, een bizar ongeluk op de Campus bij het College-honkbal en is openhartig over zijn tegenslagen, zowel professioneel als privé. Eenhoorn gaat verder nog in op het WK en wat we kunnen verwachten van zo'n toernooi op Amerikaanse bodem.