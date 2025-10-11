Hedwiges Maduro heeft een bijzondere reis achter de rug, waarin hij zich onderdompelde in de Amerikaanse voetbalcultuur. Tijdens zijn bezoek kwam hij in contact met meerdere prominenten die betrokken zijn bij de organisatie van het WK 2026, wat hem een unieke ervaring opleverde. In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine deelt de oud-international uitgebreid zijn verhaal over het bijzondere netwerken in Las Vegas.

Voor Maduro stond afgelopen week een bezoek aan het New York City FC van trainer Pascal Jansen op het programma, waarbij hij ook de wedstrijd tegen Inter Miami van Lionel Messi bijwoonde. "Het was een combinatie tussen werkgerelateerd én genieten", begint de momenteel clubloze coach.

Hij ontmoette enkele prominenten van de organisatie van het WK 2026. "Eentje heeft heel veel hotels en een entertainmentgroep in Las Vegas met heel veel klanten en die willen ook naar die wedstrijden toe op het WK. Zij zoeken weer iemand die over die wedstrijden kan vertellen."

Kijkje achter de schermen van het WK 2026

Dankzij zijn connecties beleefde hij een bijzonder moment. "Ik was vorige week in Las Vegas en daar werd de Adidas-bal gepresenteerd in The Sphere", vertelt Maduro enthousiast over het indrukwekkende, lichtgevende gebouw midden in de stad. "Het is een prachtig, gigantisch pand in de vorm van een bal, dat veranderde in de WK-bal. Het voelde een beetje als oud en nieuw, want iedereen begon af te tellen en ineens zag heel Las Vegas de Adidas-bal verschijnen. Een heel mooi moment."

Luxe en netwerken in Las Vegas

Maduro werd in Las Vegas op indrukwekkende wijze ontvangen. "Ik werd eerst opgehaald in een limousine en vervolgens kreeg ik een veel te grote suite, dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op", vertelt hij lachend. Het netwerken ging daarna verder in een exclusieve setting. "Er was bijvoorbeeld een club van Bruno Mars en daar mocht je je telefoon niet gebruiken. Dus wat ga je doen? Je gaat met elkaar praten, geniet van het eten, maar gaat ook momenten bewuster ervaren. Ik hoop dat er een omslag komt in Europa en dat restaurants dat ook gaan doen."

Te weinig genoten van hoogtepunten

Maduro herinnert zich hoe belangrijk het is om soms stil te staan bij successen en te genieten. "We wonnen van Barcelona en Real Madrid, de Spaanse beker en ik tekende goede contracten, maar later ga je pas nadenken dat het echt bijzonder was. Maar in die periode sta je er totaal niet bij stil, want het is allemaal normaal", vervolgt Maduro, die het oploste door zelf een gigantisch feest te organiseren toen hij van Valencia naar Sevilla ging. "Dat liep toen een beetje uit de hand, maar dat was zo'n succes dat iedereen nu zegt: wanneer gaan we dat weer doen?”

Hij benadrukt hoe belangrijk het is voor voetballers om een uitlaatklep te hebben. "Voetballers hebben zulke momenten (etentjes en feestjes, red.) nodig. Tegenwoordig kunnen ze niet meer in een restaurant zitten met hun vrouw om een drankje te doen, omdat er overal foto’s gemaakt worden en vervolgens op social media worden gezet. Ik wil niet zeggen dat ze alleen maar los moeten gaan en uit moeten gaan, maar genieten van de kleine momenten is heel belangrijk", besluit Maduro.

