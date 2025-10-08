In Nederland liggen al vroeg in het seizoen de nodige trainers onder vuur en heeft er zelfs al één trainer het zinkende schip moeten verlaten. Hedwiges Maduro, die momenteel zonder club na zijn ontslag bij Almere City, spreekt zich keihard uit over de negatieve benadering in de Nederlandse media. "Dan zeggen ze: heb je Johan Derksen of Valentijn Driessen gehoord?", zegt Maduro.

Maduro ziet van een afstand hoe collega-trainers keihard worden aangepakt in de media. Zelf maakte hij het ook mee tijdens zijn periode bij Almere City, waar hij in zestien wedstrijden slechts zes punten behaalde. "Het is logisch dat iedereen meteen naar coaches kijkt, omdat ze alleen de wedstrijden zien. Alleen, mensen weten vaak niet wat er rondom een trainer speelt. Ik vind het heel belangrijk dat mensen ook wat meer begrip tonen en dat ze eens wat milder worden", spreekt Maduro zijn steun uit in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine.

Rol van analisten

Volgens de oud-voetballer is daar ook een rol weggelegd voor analisten van onder meer ESPN en NOS. "Jij bent toevallig wél trainer geweest", richt Maduro zich tot host Robert Maaskant. "Jij zou een voorbeeld kunnen zijn voor analisten die géén coach zijn geweest. Jij en Mario Been weten bijvoorbeeld hoeveel druk er op een trainer komt te staan, maar ook hoe het werkt achter de schermen."

Bij Almere City kreeg Maduro bijvoorbeeld pas de kern van zijn elftal toen de competitie al vier wedstrijden onderweg was. "Ik had heel enthousiast een plan gemaakt, maar de as van het elftal kwam niet fit en pas op het laatste moment van de transferwindow binnen. Ze moesten eerst dus nog fit worden, dan zit je al in oktober. Maar uiteindelijk word ik geslachtofferd. Je weet dat het zo werkt als coach, maar analisten kunnen dat wel een beetje kneden."

'Krantjes en show moeten verkocht worden'

De oud-voetballer van onder meer Ajax, Valencia en Sevilla weet als geen ander hoe de media werkt. Hij ziet echter alleen wel een héél groot verschil tussen Nederland en Spanje. "Dat komt door de negatieve benadering van talkshows. Hier is dat is veel negatiever dan in Spanje. Daar zijn ze hard, maar hier lijkt het net alsof de uitspraken dramatischer moeten zijn en gericht op een persoon. Misschien om krantjes of shows te verkopen. Nederlanders vinden leedvermaak leuk. Dan zeggen ze: heb je Johan Derksen of Valentijn Driessen gehoord?", zegt Maduro lichtelijk geïrriteerd.

"Er zijn bepaalde types die elke week in het nieuws staan en dat is negen van de tien keer negatief", stelt de achttienvoudig-international, die een andere tendens ziet in het land van zijn tweede huis. "In Spanje is het altijd wel heel respectvol. Slecht is slecht, maar wel met respect richting de persoon."

'Nederlandse cultuur is ruk'?

Hoewel Maduro kritisch is op het Nederlandse medialandschap, vindt hij dat Ajax-spits Wout Weghorst wel overdreef. "De Nederlandse cultuur is ruk, is misschien extreem gezegd. Je weet namelijk dat de cultuur zo is. De grootste kracht van een trainer of speler moet zijn dat je niet beïnvloedbaar bent, anders kan je beter stoppen. Je moet je cirkel klein houden en kritiek van je af laten glijden, anders komt er alleen maar meer druk op je te staan."

Kritiek op John Heitinga

Toch onderstreept de oud-Ajacied de woorden van Weghorst wel. Hij vindt het pijnlijk dat de schuld volledig in de voeten van Ajax-trainer John Heitinga wordt geschoven. "Het spel is niet goed, dat zien wij ook, maar hoe komt dat? Is dat alleen de schuld van de trainer? Ik moet aan heel veel mensen uitleggen: waar zijn de vervangers van Jordan Henderson en Jorrel Hato? Die hebben ze niet. Maar ze kijken wel allemaal naar de trainer, daar hebben analisten ook een rol in."

Maduro vindt dat er er ook gewezen kan worden naar technisch directeuren. "We weten hoe de voetbalwereld werkt: de trainer gaat er als eerste uit, want je gaat niet de hele selectie eruit gooien. Maar ik heb ook nog nooit een technisch directeur gehoord die zegt: ik heb er echt een potje van gemaakt. Ik heb het deze transferwindow heel slecht gedaan. Die zeggen allemaal: ik heb het goed gedaan, geslaagd."

Beluister De Maaskantine

De Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine met Hedwiges Maduro is vanaf woensdagochtend 07.00 uur te beluisteren op YouTube, Spotify en alle andere streamingplatforms. Deze week bespreekt Maaskant onder meer de bekoelde relatie tussen Maurice Steijn en Maduro, een pijnlijke fout van Almere City rondom Guus Hiddink en zijn ambities.