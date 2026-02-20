De sensationele transfer van Raheem Sterling naar Feyenoord begint vorm te krijgen. De 82-voudig international van Engeland heeft zijn eerste stappen op het trainingsveld gezet en laat direct zien waarom zijn komst zoveel losmaakt. Trainer Robin van Persie wil hem zo snel mogelijk in actie zien. "Als het even kan, speelt hij zondag tegen Telstar", vertelt hij op de persconferentie.

Volgens Van Persie zijn de eerste signalen goed, zowel voor Sterling zelf als voor de ploeg. "Raheem heeft zijn eerste stappen gezet en is allemaal positief verlopen. Hij heeft dinsdag voor het eerst met de groep getraind. Voor hem voor het eerst in maanden überhaupt. Als je ziet wat voor keuzes hij maakt, hoe snel hij denkt. Dan zie je dat collega's daar echt op aangaan. Dat is hoe het werkt", zegt hij.

Impact van Sterling

De aanwezigheid van een speler met zijn status en kwaliteit heeft direct invloed op de rest van de selectie, ziet Van Persie. De intensiteit en scherpte op het veld nemen toe zodra Sterling meedoet. "Je wil toch aan elkaar laten zien dat je ook goed bent. Dat droop er wel van af. Raheem moet nog fit worden, maar is in mijn ogen buitencategorie. Dat heeft hij al laten zien bij vlagen. Dat je denkt: oeh, dat gaat ineens wel erg snel. Dat vond ik leuk, maar de spelers ook."

Toch blijft de vraag wanneer Sterling echt wedstrijdfit is. Na acht maanden zonder officiële minuten is voorzichtigheid geboden. "Hoe wedstrijdfit ben je als je een half jaar niet hebt gespeeld? Het is wel de intentie dat hij meedoet tegen Telstar."

"Maar dan hangt het ervan af hoe hij de laatste training doorkomt. Dat ziet er positief uit. Maar we praten ook met Raheem hoe hij zich voelt. Hij heeft nog even nodig om negentig minuten te spelen. Dat kan zondag niet, die week later ook niet, maar we willen het zo snel als mogelijk."

'Snel fit krijgen'

De opbouw wordt van dag tot dag bekeken. "Raheem begint aan zijn voorbereiding nu. We bekijken het per dag op basis van hoe hij zich voelt. Vrijdag heeft hij ook lekker getraind en zijn waardes gehaald. We proberen geleidelijk om hem onze manier van spelen eigen te laten maken en ook nog een stukje fitter te worden. Vrijdag is er weer een stap gezet."

Hoewel voorzichtigheid het uitgangspunt is, wil Van Persie ook geen onnodige rem zetten op de terugkeer van zijn aanvaller. "We willen dat hij snel speelt, maar moeten ook eerlijk zijn. We nemen alles mee, maar als het even kan, speelt hij zondag. In het algemeen staat er altijd een periode voor om rustig aantal minuten te vergroten. Dat is bij hem niet anders. We willen niet haasten omdat er nog maar elf wedstrijden te spelen zijn. Dat hebben we helemaal niet. Maar we doen het wel zo snel mogelijk, verantwoord en rustig", sluit hij het onderwerp op de persconferentie af.

