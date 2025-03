Heren van Vandaag Inside hakken in op 'trotse' Ajax-trainer Francesco Farioli: 'Hij wil echt weg'

Ajax maakte er donderdag in de Europa League een potje van. Een potje dat de Amsterdammers verloren bovendien. De heren van Vandaag Inside zijn een dag later nog niet van de verbazing bekomen.

Ajax-trainer Francesco Farioli is afgestudeerd als filosoof. Met zijn bizarre opstelling in de return tegen Eintracht Frankfurt, in de achtste finale van de Europa League, leek hij een of ander filsofisch experiment over de relativiteit van de waarheid uit te voeren. Want de Italiaan wilde absoluut niet het woord "B-team" horen, maar met tien wissels ten opzichte van de basiself in de heenwedstrijd kon je misschien zelfs van C-team spreken.

'Nog nooit gezien'

René van der Gijp zei: "Ik zeg je heel eerlijk Wilfred, we kunnen er lang en kort over praten, maar ik heb dit nog nooit gezien. Kijk, ik kan het me nog wel indenken als je met 1-7 verliest thuis", waarmee hij verwijst naar de oorwassing die PSV in Eindhoven kreeg van Arsenal, in de Champions League.

"Maar je hebt met 1-2 verloren en die uitdoelpunten tellen niet meer dubbel. Ik heb dit nog nooit gezien, dat je het zomaar weggeeft. "

Boze Farioli

Vervolgens wordt een fragment getoond uit de persconferentie van Farioli na de met 4-1 verloren wedstrijd tegen de Duitse ploeg. "Toon respect voor de spelers en noem het geen B-elftal", zo bijt hij Mike Verweij van De Telegraaf toe. Daarna breekt hij het gesprek met de journalist af.

Gijp zegt daarover: "Hij wil echt weg, omdat hij niet serieus genomen wordt. Het is een enorm trotse man. Hij vindt dat iedereen, de pers en Wesley Sneijder, hem serieus moeten nemen. Ik moet wel zeggen, dat als hij kampioen wordt, hij een wereldprestatie heeft geleverd."

Johan Derksen

Daarna was het de beurt aan Johan Derksen om zijn gal te spuwen. "Eerst hebben ze die Duitse technisch directeur [Sven Mislintat] de vrije hand gegeven. Nu krijgt Farioli alle vrijheid. Ik vind niet eens dat hij zo goed presteert. Hij wordt gered door het falen van de andere clubs."