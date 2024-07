Het geluk van Oranje én de 'gouden pik' van Ronald Koeman: de Europese titel gloort in Duitsland

Daar stond hij dan, de bondscoach van het Nederlands elftal, te hossen met de fans in Berlijn. Van links. En hup, naar rechts. Een grote lach op zijn gezicht, en hoe kan het ook anders. De bondscoach heeft al het geluk mee en zit met Oranje 'gewoon' bij de laatste vier dit EK.

De doelstelling van Koeman is de Europese titel, "anders is het toernooi niet geslaagd." Dat waren zijn woorden voor dit EK. Dat moment komt steeds dichterbij. Ook Turkije werd in de kwartfinale uitgeschakeld door Oranje. Maar makkelijk ging het allemaal niet. Er kwam voor het Nederlands elftal weer een nodige dosis geluk bij kijken. Een dosis geluk die maar niet op lijkt te raken, want het hele EK loopt bijzonder fortuinlijk voor Koeman en zijn team.

Speelt Nederland tegen Polen? Prima, dan doet Robert Lewandowski met een blessure niet mee. Speelt Nederland tegen Frankrijk? Breekt Kylian Mbappé prompt zijn neus. Speelt Nederland de slechtste wedstrijd van het EK tegen Oostenrijk? Prima, dan krijgt Nederland de makkelijkste route naar de finale voor de kiezen. Het geluk is aan de zijde van Koeman en Oranje. De 'gouden pik' van Koeman, zo kun je zeggen. Zo ook weer tegen Turkije, waar Nederland de overwinning met het nodige geluk behaalde.

Koeman naar de bank

Nederland komt achter en speelt ideeloos in de eerste helft, het dreigt even mis te lopen maar dan is daar een moment van Koeman. Hij loopt naar de bank toe en zegt tegen Wout Weghorst om zich klaar te maken. In een te klein shirt gaat de energieke aanvaller het veld in en prompt vijf minuten later krijgt Nederland een levensgrote kans op een doelpunt. Een omzetting van Koeman die later zou blijken te werken. Opportunistisch spel is wat deze wedstrijd nodig had.

Koeman krijgt vaak veel kritiek, maar toch komt alles steeds op zijn pootjes terecht. Zo ook nu weer. Nederland heeft zes geniale minuten nodig gehad om de wedstrijd volledig om te draaien. Een snoeiharde kopbal van Stefan de Vrij was de kickstart, waarna even later een eigen doelpunt van Turkije de eindstand op 2-1 voor Nederland bracht.

Alle hens aan dek

Een redding van Weghorst, een bal van de lijn van Micky van de Ven, een blok van Jerdy Schouten én De Vrij samen, een prachtige redding van Bart Verbruggen. Het is een opsomming van momenten die de voorsprong in stand hielden. Stuk voor stuk werden de ballen uit de goal gehouden, alsof het de normaalste zaak van de wereld was.

En zo duurt het sprookje van Nederland én Koeman op het EK voort. Na afloop stond de bondscoach hossend met de spelersgroep van links naar rechts te springen voor het publiek, waarbij Snollebollekes al weken de toon voert. De halve finale is een feit, tegen een Engeland dat net als Nederland totaal niet in zijn doen is. Ook daar heeft Koeman op papier weer geluk mee. Frankrijk of Spanje kom je pas tegen in een eventuele eindstrijd. Alles is mogelijk.

'Gouden pik' Ronald Koeman

De bondscoach werd zelf al een Europees kampioen als speler en kan dit nu ook als trainer flikken. Wéér in Duitsland. Nog twee keer moet Koeman uit de bron van geluk putten, die oneindig lijkt te zijn. Nog twee keer moet hij dat geluk over de selectie uitstralen. Nog twee keer moet Koeman hossen met zijn staf en selectie pal voor de in oranje gehulde supporters. Want de 'gouden pik' van Koeman zorgt voor oneindig veel geluk op dit EK. Dat is geen waarschijnlijkheid meer, maar een rotsvaste zekerheid.

