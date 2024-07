Vrouw Stefan de Vrij deelt vreugde met rest van de wereld: 'Krankzinnig, mijn grote liefde'

Stefan de Vrij kopte Nederland op gelijke hoogte tegen Turkije en daar was zijn vrouw Doina Turcanu maar al te blij mee. De dame uit Moldavië postte op haar Instagram een aantal mooie foto's, waar ze haar trots voor haar geliefde liet zien.

Nederland kende een lastige wedstrijd tegen Turkije en won ternauwernood met 2-1. Stefan de Vrij kopte in de tweede helft keihard binnen uit een corner van Memphis Depay en werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Turcanu liet via sociale media van haar horen. "Krankzinnig, mijn grote liefde", was de tekst van Turcanu in haar stories.

Modellenwerk van Turcanu

De Vrij en Turcanu leerden elkaar kennen toen De Vrij naar Lazio vertrok. De Moldavische Turcanu woonde al in Italië vanwege haar modellenwerk. Ze hebben sinds 2017 een relatie. Dat pakte goed uit voor de 31-jarige Turcanu. Haar modellencarrière kreeg volgens Italiaanse media een flinke boost in de modestad. Eerder dit jaar stapte het koppel in het huwelijksbootje.

Aanwezig op het EK in Duitsland

Het model en haar zoontje Nolan zijn fanatieke volgers van De Vrij. Ze zaten bijvoorbeeld op de tribune bij het eerste EK-duel van Nederland tegen Polen, in Hamburg. Ze bezochten ook de training van papa Stefan, die open was voor familie.

