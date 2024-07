Buitenlandse media roemen Oranje tegen Turkije en prijzen 'blikopener' Wout Weghorst

Oranje staat in de halve finale van het EK voetbal, na de zwaarbevochten zege op Turkije. Het werd 2-1 voor Nederland, dat sterke fases kende, maar soms ook werd overlopen door de Turken. Hoe kijken buitenlandse media naar deze kwartfinale?

Hurriyet, een van de grootste Turkse kranten, kopt droogjes: 'Het nationale team neemt afscheid van het EK 2024'. "We hadden veel kansen in de slotfase, maar konden het net niet vinden", staat er. Verder wordt nog niet echt een analyse gegeven van wat zich afspeelde in Berlijn. De klap had de Turkse schrijvers wellicht wat verdoofd.

Het Laatste Nieuws

Het Belgische Het Laatste Nieuws ziet het zo: "Oranje had in z’n kwartfinale een vette kluif aan Turkije, maar trok dankzij vijf dolle minuten toch de felbevochten zege over de streep." De schrijver suggereert dat de Nederlandse spelers zich lieten intimideren door de luidruchtige Turkse fans: "Geen natie die zó een tegenstander kan uitfluiten als Turkije."

Gaandeweg de eerste helft hadden de Turken meer energie en dadendrang in huis. "Na die goede openingsfase werd Nederland vooral afgetroefd op intensiteit en inzet", concludeert de krant. Steven Bergwijn ging eruit, Wout Weghorst kwam erin. Dat was cruciaal, vindt HLN: "Bij de rust greep bondscoach Koeman al naar z’n blikopener." Vervolgens herpakte Oranje zich en kreeg het weer grip op het duel. "Ronald Koeman zou alwéér z’n gelijk halen."

Bild

Bild, een grote krant uit het organiserende land Duitsland, brengt in herinnering dat Oranje sinds 2004 ontbrak in de halve finale van een EK. "Nadat Akaydin de Turken in de 32e minuut op voorsprong zetten, hadden onze buurmannen slechts zes sterke minuten nodig, na rust, om de halve finale te bereiken."

Daarnaast heeft de krant aandacht voor het bezoek van de Turkse president Recep Erdogan aan de wedstrijd. Ook viel het op dat tijdens het afspelen van het Turkse volkslied, dat duizenden Turkse fans het controversiële wolvengebaar maken. Ze richtten zich specifiek op Erdogan.

The Guardian

The Guardian, een gerespecteerde krant uit Engeland (waartegen Nederland speelt in de halve finale), feliciteert Oranje met de zege en condoleert de Turken. "Bedankt Turkije. Julile hebben zoveel prachtig tumult en het beste entertainment geleverd", aldus de krant. Ze lichtten keeper Bart Verbruggen eruit, die met een geweldige redding een inzet van Semih Kilicsoy stopte.

De onrustige slotfase wordt zo samengevat: "Turkije zat barstensvol agressie en ambitie, maar ze zagen er wat uitgeblust uit. Toch konden ze nog opkrabbelen. De Vrij hield vlak voor de doellijn een inzet van Zeki Celik tegen, waarmee hij een verlenging voorkwam. Verbruggen groeide uit tot de held. Dortmund zal spoedig oranje kleuren." In die stad vindt de halve finale plaats tegen Engeland plaats.

