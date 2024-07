Oranje-spelers door het dolle heen na zege op Turkije: 'Schreeuwen, springen, één en al extase'

Nederland boekte een geweldige overwinning (2-1) op Turkije na een zenuwslopende thriller. De ploeg kwam op gelijke hoogte door Stefan de Vrij en kwam via een eigen doelpunt op voorsprong. Stefan de Vrij en Bart Verbruggen benadrukten dat iedereen door het dolle heen was.

Verbruggen was bij de doelpunten al in extase, maar dat werd na het duel nog een tikkeltje erger. "Het was schreeuwen, springen, één en al extase. Wat een geweldige overwinning", omschreef de 21-jarige goalie bij NOS de sfeer in de kleedkamer na de 2-1 overwinning op Turkije.

Blijven geloven in zege

Oranje kwam vlak voor rust op achterstand uit een afgeslagen hoekschop. De Vrij geeft aan dat hij constant vertrouwen heeft gehouden in resultaat tegen Turkije. "Je komt helaas op achterstand, maar we zijn er zeker in blijven geloven", zei De Vrij, die wist dat Turkije zware wedstrijden achter de rug had.

"Turkije heeft veel gegeven in de afgelopen wedstrijden dus we moesten de bal snel blijven laten gaan en dan moesten we kijken of zij het vol zouden houden. Gelukkig maakten we uit een korte corner gelijk en gingen we er daarna overheen", aldus De Vrij.

Zes keepers bij Oranje

Verbruggen zag er bij de eerste goal niet goed uit, maar herstelde zich daarna knap met een aantal geweldige reddingen. De doelman werd wel een paar keer gered door zijn medespelers. "Na die 2-1 vertelde ik mezelf dat er nog één of twee grote momenten zouden komen voor Turkije, maar we hadden vandaag zes keepers! Wout Weghorst, Micky van de Ven, Denzel Dumfries, volgens mij ook Stefan nog een keer."

"Ze hebben allemaal hun 'hebben en houwen' voor de bal gegooid. Dat geeft als keeper ook zo'n geweldig gevoel. Elk blok werd gevierd alsof we weer een goal hadden gemaakt", zei een supertrotse Verbruggen. "Ik voel me vereerd dat ik hier deel van uit mag maken."

