Dit zijn de rapportcijfers van Oranje: Stefan de Vrij man van de wedstrijd

Nederland mag nog even verder op het EK. De halve finale tegen Engeland is een feit. De Turken kwamen op voorsprong, maar die poetste Nederland in de tweede helft vakkundig weg. De eerste helft was niet goed van Nederland, de achterstand dus ook terecht. Maar de rug werd gerecht in de tweede helft, onder leiding van de man die vanaf minuut één al van groots belang was. Dit zijn de cijfers van Nederland.

Het was hangen en wurgen, maar Nederland is door naar de halve finale. Alles wat het nodig had, was wat meer opportunisme om de Turkse muur te breken. Onder leiding van verdedigende gigant Stefan de Vrij en oorlogsleider Wout Weghorst ging Nederland er vol voor in de tweede helft. Het duurde even, maar vijf geniale minuten brachten Nederland twee doelpunten. De man van de wedstrijd mag duidelijk zijn: Stefan de Vrij.

Nederland overleeft op EK thriller tegen Turkije: nu wacht in halve finale clash met Engeland Nederland staat in de halve finale van het EK. Zaterdagavond won Oranje de thriller tegen Turkije met 2-1. De kraker werd vol spanning beleefd, maar Cody Gakpo was uiteindelijk de gelukkige matchwinner. Komende woensdag wacht de halve finale tegen Engeland.

Man van de wedstrijd

Stefan de Vrij was voor de goal van Nederland al veruit de beste man in het veld. Hij was in de eerste helft driemaal cruciaal in verdedigend opzicht. Waar zijn verdedigend compagnon Virgil van Dijk niet goed was, was De Vrij opperbest. Hij maakte veel goed waar Van Dijk de fout in ging. Toen hij ook de goal maakte, werd hij al helemaal cruciaal voor Nederland. Een kiezelharde kopbal, dat kan hij wel.

Ook bij de tweede goal van Nederland was de verdediger van Inter belangrijk. Hij gooide zich vol in de strijd om de bal hoog op het veld weer terug te veroveren. Hierdoor kon de bal naar Dumfries gespeeld worden. De Vrij gooide zichzelf ook nog even voor een schot in de 85e minuut. De bal dreigde de lange hoek in te krullen, maar De Vrij (en Jerdy Schouten) hielden dat tegen.

Waar, wanneer en tegen wie speelt Nederland de halve finale op EK? Het Nederlands elftal rekende zaterdagavond in Berlijn af met Turkije. Makkelijk ging het zeker. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman boog een 0-1 achterstand om in een 2-1 zege. Zo werd een plek bij de laatste vier veiliggesteld. Waar, wanneer en tegen wie speelt Oranje in de halve finale?

Kopzorgen achterin

Een kritisch punt De collega van de man van de wedstrijd was de minste van de wedstrijd. Van Dijk heeft al geen geweldig EK en ook bij deze wedstrijd kwam hij een aantal keer er niet lekker uit. In duels kwam hij te laat, hij werd vrij gemakkelijk eruit gelopen en moest daarom te vaak de noodrem gebruiken. De vrije trappen daaruit waren dermate gevaarlijk dat dit zomaar slecht had kunnen uitpakken voor de aanvoerder.

Het tempo moest veel vanuit hem kmoen en dat was te traag. Pas in de tweede helft kwam er wat opportunisme in de ploeg en dat werd veelal gebracht door middenvelders die de bal naast Van Dijk kwamen halen. Uiteindelijk was Van Dijk een belangrijke man in het behouden van de voorsprong, dat kan hij goed en deed hij goed. Dat Van Dijk daarvoor niet geweldig was,

Feest in Berlijn na zege van Nederland op Turkije: lees alle hoogtepunten nog eens rustig terug Het Nederlands elftal heeft het geflikt. De ploeg van Ronald Koeman versloeg zaterdagavond Turkije met 2-1 en staat in de halve finale van het EK voetbal. Lees hier alles nog eens rustig terug.

Nederlands elftal op rapport

Bart Verbruggen - 6

Denzel Dumfries - 6

Stefan de Vrij - 7,5

Virgil van Dijk - 5

Nathan Aké - 6

Jerdy Schouten - 6,5

Tijjani Reijnders - 5,5

Xavi Simons - 5,5

Steven Bergwijn - 5

Memphis Depay - 6

Cody Gakpo - 7

Wout Weghorst - 7

Joey Veerman - (niet genoeg minuten gespeeld)

Micky van de Ven - (niet genoeg minuten gespeeld)

Joshua Zirkzee - (niet genoeg minuten gespeeld)

Jeremie Frimpong - (niet genoeg minuten gespeeld)



Ronald Koeman - 6,5

