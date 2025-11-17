Bondscoach Ronald Koeman en zijn mannen hebben het geflikt! Oranje wint van Litouwen en is daarmee geplaatst voor het WK. Het is een uiterst bijzonder moment voor de bondscoach, want het wordt zijn eerste WK als trainer. Voor Nederland wordt het de twaalfde in de historie. En ze worden nu al gezien als gevaarlijke outsider.

Het werd maandagavond een groot feest. Eindelijk is gebeurd waarvan iedereen al wist dat zou gebeuren: Oranje heeft zich geplaatst voor het WK in de zomer van 2026. Tegen Polen was het officieus, maar na de overwinning op Litouwen kan het feest dan echt losbarsten. Het eindigde in 4-0 door doelpunten van Tijjani Reijnders, Cody Gakpo, Xavi Simons en Donyell Malen.

Geplaatst voor het WK

Oranje heeft zich geplaatst voor het WK na een indrukwekkende kwalificatiereeks. Slechts twee keer werd er gelijk gespeeld, in Polen en in Rotterdam werd het 1-1 tegen de nummer 2 van de poule. Verder won Oranje alles en gaat het dus de koker in 5 december wanneer er geloot wordt voor de groepsfase van het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Voor Koeman is het ook een bijzonder moment: hij gaat voor het eerst naar een WK als coach. In 2021 was hij al hard op weg om zich te plaatsen voor het WK in Qatar met Oranje, maar Louis van Gaal maakte die klus af. Koeman ging toen naar zijn droomclub FC Barcelona. Nu heeft hij het EK al als ervaring in zijn rugzak en mag hij nog een keer knallen op het WK. Als speler maakte hij al twee WK's mee, die van 1990 en 1994.

Palmares Koeman

Voor Koeman wordt het ook een geweldige kans om zijn carrière een extra glans te geven. Hij is al jaren een groot toptrainer in Nederland, kreeg dit jaar een Oeuvre-prijs uitgereikt en wil graag nog één keer een topprestatie neerzetten. Ook voor verschillende spelers zal het vermoedelijk het laatste grote podium worden: Stefan de Vrij, Virgil van Dijk, Memphis Depay. Voor hen allemaal gaat de leeftijd tellen.

De laatste keer dat Nederland een WK speelde bereikten ze de kwartfinale, waar ze op penalty's verloren van Argentinië. Het was de avond waar de bizarre vrije trap van Teun Koopmeiners en Wout Weghorst de wereld overging. Menig Nederlander krijgt nog kippenvel van die goal. Ten opzichte van dat toernooi zijn de belangrijke spelers nu nóg beter geworden en speelt vrijwel iedereen bij een topclub. Dat biedt hoop en kansen voor Oranje op een eindtoernooi als het WK.

Loting WK

Eerst mag het vizier dus even op 5 december, wanneer de loting plaatsvindt. Dan weet Oranje in welke speelsteden zij spelen en welke tegenstanders zij gaan treffen. De volgende interlandperiode van Oranje is dan pas weer in maart, waar Koeman tegen wat grote landen wil oefenen.

Alles over WK-kwalificatie

