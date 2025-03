Ajax heeft mazzel met afleiding bij PSV: 'Het tekent wel de pech dit jaar'

Het nieuws sloeg in als een bom in Amsterdam en Eindhoven: PSV-spits Lucas Pérez leed aan tuberculose. PSV was er op tijd bij, maar ineens stond de topper tegen Ajax op losse schroeven. Een onrustige week voor de Eindhovenaren in aanloop naar zo'n grote wedstrijd. "Deze wedstrijd valt ontzettend goed voor Ajax."

Het leek weer even de coronaperiode all over again. Woorden als bron- en contactonderzoek, besmettingen en longproblemen passeerden de revue de afgelopen week. Lucas Pérez van PSV was positief getest op tuberculose, een nare, zeer besmettelijke, infectieziekte. Even stond zelfs de topper op losse schroeven, als er meerdere besmettingen zouden zijn. Dat was niet het geval.

TV-gids: op deze zender kijk jij naar de allesbepalende topper tussen PSV en Ajax De dag is aangebroken waar heel voetbalminnend Nederland op heeft gewacht: PSV - Ajax. In het Philips Stadion staat dé kraker van het seizoen op het programma tussen de nummers 2 en 1. Delen de Amsterdammers de definitieve nekslag uit in de titelstrijd, of maakt de regerend landskampioen het weer spannend? Dit wil je niet missen. Lees hieronder op welke zender je naar PSV - Ajax kijkt.

'Weet je wat ik raar vind?'

Robert Maaskant verbaasde zich over het tuberculoseverhaal, zo vertelt hij in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine. "Weet je wat ik zo raar vind? Die jongen is pas gehaald. Is die gekeurd? Ik denk niet dat ze zomaar op TBC checken. Maar het is toch apart dat hij net een maand binnen is en dan TBC heeft", zegt hij.

Beluister de tiende aflevering van De Maaskantine.

'Daar hadden zij een grote bek over'

Het moet een gek moment zijn geweest, dat de medische staf hier achter kwam. Maaskant fantaseert erop los: "Ik ben geen medicus, maar dat is volgens mij ontzettend besmettelijk. Ik vraag me af hoe ondervind je zoiets? Ga je bij elk vreemd kuchje in de kleedkamer checken? En dan alle longproblemen afgaan? Het tekent ook wel weer de pech van PSV dit jaar."

Presentator Rick Kraaijeveld stelt dat het wel lekker uitkomt voor Ajax, zo'n geval in de selectie van PSV. "Ja, natuurlijk. Zij kunnen er weinig aan doen, maar dat is wel zo. Het leidt af", is Maaskant het eens. Maar de mening dat Ajax misschien niet zou willen spelen, vindt Maaskant onzin. "Dat hadden ze niet kunnen doen, want laatst tegen AZ hadden zij daar juist een grote bek over", doelt hij op het voorval met Wouter Goes in de ArenA. Hij maande zijn teamgenoten naar de zijlijn om van het veld te stappen, daar werd Ajax boos om.

Nederlandse trainer ziet reden voor scheidsrechterskeuze PSV - Ajax: 'Dan kan het zomaar zijn dat je een schoppartij krijgt' De strijd gaat losbarsten zondagmiddag in het Philips Stadion. De Topper tussen PSV en Ajax gaat geleid worden door Serdar Gözübüyük. Een logische keuze, zo vindt Robert Maaskant. De analist overwoog nog twee andere scheidsrechters maar zette die voor opvallende redenen aan de kant. "Dan gaat zijn manier van fluiten in zo'n wedstrijd bepalend zijn."

'Deze wedstrijd valt goed'

Er is volgens Maaskant ook geen reden voor Ajax om niet te willen spelen. "Deze wedstrijd valt enorm goed voor Ajax. Ik denk dat zij hem graag spelen. Ik denk trouwens niet dat de spelers afgeleid zullen zijn. Het gaat natuurlijk over een wisselspeler en die heeft niet direct impact op een wedstrijd."

Ook zal het bij PSV wel meegevallen hebben, verwacht Maaskant. "Hij zal ongetwijfeld onmiddelijk geïsoleerd zijn en daarna gaat het team gewoon verder met de waan van de dag." Maaskant verwacht in het begin een stroeve wedstrijd, omdat beide trainers lange tijd hebben gehad elkaar te analyseren. "Als twee ploegen heel tactisch tegen elkaar spelen, dan gebeurt er eigenlijk niet zo veel."

Beluister De Maaskantine

In de tiende aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine geeft de trainer van Helmond Sport zijn scherpe mening over het Nederlands elftal. Verder blikt Maaskant samen met presentator Rick Kraaijeveld uitgebreid vooruit op de aanstaande Topper in de Eredivisie, een bijzondere tip voor Frenkie de Jong en krijgt hij enkele prikkelende stellingen en dilemma's voorgelegd.

Elke aflevering wordt afgesloten met de rubriek de 'Slotfase', waarin Maaskant inzoomt op de prestaties van succescoach Arne Slot van Liverpool in Engeland. Bekijk hieronder de gloednieuwe podcast of check in via Spotify of YouTube, waar de uitzending ook te bekijken is.