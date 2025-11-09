Hoe FC Utrecht het trainerskerkhof van Ajax is geworden

Voor de derde keer in korte tijd is er rondom een wedstrijd van Ajax en FC Utrecht een gigantische chaos bij Ajax ontstaan. De wedstrijd is van oudsher al een zware klus voor de Amsterdammers, maar er lijkt nu een heuse vloek op te rusten. Voor de derde keer achter elkaar sneuvelt er een trainer in aanloop of na afloop van een duel tegen FC Utrecht.

Het was een dag vol tragische ironie, afgelopen donderdag toen John Heitinga bij Ajax werd ontslagen. Met FC Utrecht in het vooruitzicht kreeg hij de zak in Amsterdam, iets wat zijn voorgangers ook al meemaakten. De onrust bij Ajax zorgt al een tijdje voor het komen en gaan van trainers. En nu is ook Heitinga weggestuurd, vanwege tegenvallende resultaten en opnieuw is FC Utrecht betrokken.

Francesco Farioli

Nota bene zijn voorganger Francesco Farioli was op een paar kilometer afstand van de ArenA vandaan in Utrecht. De plek waar afgelopen zomer de eerste schroef in zijn doodskist werd gedraaid. Hij stond destijds met Ajax stijf bovenaan en PSV leek de club niet meer in te kunnen halen. Maar toen Ajax met 4-0 verloor in Utrecht op bezoek bij de mannen van trainer Ron Jans, bleek dat het begin van het einde te zijn. Farioli kreeg er geen grip meer op en Ajax verloor alsnog de titelstrijd in de laatste speelronde.

Maurice Steijn

Maurice Steijn werd ook kind van de rekening bij Ajax na een verlies tegen FC Utrecht. Ook hij lag al onder druk en had last van wisselvallige resultaten. Ook bij hem was Utrecht het eindstation, na een 4-3 nederlaag in de Domstad. Hij wilde na afloop nog niet met de witte vlag zwaaien, maar een aantal dagen later ging hij toch weg na goed overleg.

Heitinga

Een vertrek ná een duel met Utrecht is Heitinga 'bespaard' gebleven. De clubleiding greep al in vóór het duel met de ploeg van Ron Jans. De gezonde rivaliteit zorgt altijd voor extra druk en dat lijkt mee te spelen. De wedstrijd wordt als weegpunt gebruikt, een resultaat moet behaald worden tegen Utrecht, anders groeit de ontevredenheid. Steijn maakte dat mee, Farioli maakte dat in zekere mate mee en nu maakt Heitinga dat vooraf al mee: er was geen vertrouwen in een resultaat tegen Utrecht.

Fred Grim

Voor interim-trainer Fred Grim is er geen enkele druk, hij heeft toch een tijdelijke functie en kan weinig fout doen. De verwachtingen zijn nu toch al laag. Daarbij is er altijd sprake van een schokeffect en kan Ajax zomaar resultaat boeken tegen Utrecht. Eén ding is zeker; de duels tussen beide ploegen zullen nooit niet interessant zijn.

