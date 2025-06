Op het iconische gras van het Olympisch Stadion blaast HERA United het Nederlandse vrouwenvoetbal nieuw leven in. Als eerste zelfstandige vrouwenclub in de Eredivisie is HERA United klaar om de voetbalwereld te veroveren. Mede-oprichter Barbara Barend vertelt over het moeilijke proces, maar is doblij dat de KNVB de regels heeft veranderd.

Het initiatief voor HERA United ontstond uit een groeiende frustratie over de moeizame positie van vrouwen in het voetbal. Oprichter Marieke Visser werd geïnspireerd om een club te beginnen 'voor vrouwen, door vrouwen en van vrouwen'. Ze vond medestanders in onder andere Susan van Geenen en Barbara Barend, die zich sterk maakten voor gelijkwaardigheid. Marijn Pijnenborg, bekend van Funda.nl, sloot zich aan als investeerder.

Waarom Hera United?

Voor Barend is het óók een persoonlijke drijfveer. "Mijn dochter ging op voetbal en ze kwam best wel vaak gefrustreerd thuis. Ze zei dan: 'mam, er waren geen ballen, geen trainer en waarom hebben wij nooit een scheidsrechter?' Op dat moment dacht ik: wacht even, veertig jaar later is dat nog steeds het geval?", doelt Barend op haar eigen jeugd, toen ze in eerste instantie zelfs niet eens mocht voetballen. "Het was medisch onverantwoord, zeiden ze dan. Er was geen denken aan dat je op voetbal ging..."

Héél veel frustratie in het vrouwenvoetbal

Uiteindelijk deed Barend op eigen initiatief onderzoek naar het vrouwenvoetbal en al gauw bleek dat er héél veel frustratie was. "Meiden hadden nog steeds een lastige route en kregen weinig aandacht. Toen heb ik gezegd: 'op een dag wil ik mijn eigen voetbalclub hebben', dan kan ik alles goed regelen vanaf het begin mét een opleiding voor meiden", licht de sportjournaliste toe. "Maar er was nog iemand in Nederland die dat dacht: Marieke Visser. En die was ook al begonnen met wat mensen te praten en wat geld bij elkaar te halen. En toen zijn we aan elkaar gekoppeld."

"Bij Marieke was het ook vooral uit frustratie. Je bent altijd afhankelijk van het mannenvoetbal, maar wat als we nou eens een plek creëren waar je helemaal niet afhankelijk bent van het mannenvoetbal? En zo is het idee begonnen. En heel eerlijk, we hadden Angel City, de documentaire gezien over een club in Amerika. En toen dachten we: 'Dat is zo cool, dat gaan we ook doen'. En in oktober 2023 zaten we voor het eerst bij de KNVB."

Doorzetten ondanks weerstand

In eerste instantie weigerde de Nederlandse voetbalbond mee te werken. "Tóch hoorden we eerst weer 'nee', we konden geen eigen vrouwenprofclub beginnen. Het was in Nederland zo dat je een besloten licentiesysteem hebt. Je hebt 34 betaald voetbalclubs en je mag er niet bij. Dus ze zeiden: 'nee, dan moet je maar onderdeel worden van een andere club'. Toen ging de trigger in mij weer af en had ik het gevoel dat ik weer zes jaar was, als een klein meisje dat niet mocht voetballen."

Het bestuur van HERA United was duidelijk: nee, ze willen geen onderdeel worden van een andere club om toe te treden tot het profvoetbal. "Dat was tegen de grondwet in en is gewoon discriminatie. Op die gronden heeft de KNVB ook wel ingezien en die hebben toen ingebracht bij de leden dat het overstemd moest worden en dat deze regel aangepast moet worden, want het gaat inderdaad in tegen artikel 1 van de Grondwet."

Verlossende woord

Uiteindelijk kreeg HERA United op 19 juni 2025 het verlossende woord. "Vorige week heeft de KNVB unaniem ingestemd dat een stand-alone vrouwenclub mag bestaan. Dit is nieuw en opent de deur voor clubs die zich volledig op vrouwenvoetbal richten. Wij nemen nu de vrouwenlicentie van Telstar over, en starten zo officieel als HERA United. Gek genoeg heb ik zelf nog geen traantje gelaten, maar Marieke wel. Misschien komt dat bij mij nog, als ik op de tribune zit en we in de Champions League spelen. We gaan niet alleen Nederland veroveren, maar wat mij betreft de hele wereld", besluit Barend ambitieus.

