Ze zorgen vaak voor de mooiste voetbalsprookjes in Nederland; de Europese play-offs voor een ticket in de Europa League. Toch zijn er ook een boel tegenstanders van het idee, zoals Martin van Geel. De technisch manager van de Eredivisie vindt op persoonlijke titel dat ze moeten verdwijnen. Het zorgt voor een interessante discussie met Robert Maaskant in Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine.

Vorig jaar verraste Go Ahead Eagles vriend en vijand door in de play-offs om Europees voetbal af te rekenen met FC Utrecht. De Deventenaren gingen voor het eerst in lange tijd Europa in, maar dat liep niet goed af. In de eerste voorronde werden ze direct uitgeschakeld en dat zorgde voor discussie in Nederland.

'De beste club na 34 wedstrijden'

Het zorgde er namelijk voor dat alle opgehaalde coëfficiëntenpunten door 6 ploegen werden gedeeld dat jaar, terwijl er maar 5 ploegen in de Europese toernooien zaten. Daardoor zei klonk het: die play-offs moeten stoppen. Zo ook vanuit Martin van Geel. De oud-directeur van onder meer Ajax en Feyenoord legt zijn standpunt uit: "Je wil de beste club na 34 wedstrijden in Europa hebben."

Volgens hem is het te vaak dat een outsider via de play-offs alsnog in Europa komt. "Dat is voor het sentiment hartstikke leuk en voor de emotie. Voor de club is het geweldig, vaak een hoogtepunt uit de historie en dat beleven ze dan met elkaar. De businessclub kan zich opmaken voor mooie reisjes. Dat hoort ook allemaal bij het voetbal", beaamt hij.

Spanning van de play-offs

Hij haalt dan nog een ander belangrijk argument aan, waar Robert Maaskant op dat moment ook mee wil komen. "Ik snap ook dat mensen zeggen dat de competitie dan tot het laatste moment spannend blijft, wat ook zo is. Maar als je sec gaat kijken wat er belangrijk is voor het Nederlandse voetbal. Dan is het dat de nummer 6 rechtstreeks Europa in moet, en niet de nummer 8 of 9."

Maaskant benadrukt vervolgens aan dat stadions leger zouden zijn. "Je wil dan ook dat een ploeg op de 12e plek nog ergens voor speelt. Die zijn dan nog bezig voor degradatie én de bovenkant van de play-offs. Dat maakt natuurlijk ook dat de stadions nog volzitten en daardoor ook inkomsten gegenereerd worden. Anders krijg je dat plek 8 tot en met 14 de laatste wedstrijden niet meer meedoet."

Vergelijking met België

Van Geel is het eens met de mening van Robert, en spreekt dan over de situatie in België en vergelijkt die met Nederland. "De stadions hier in Nederland zitten overal zo goed als vol, voetbal leeft als nooit tevoren in Nederland. Ik was laatst in contact met mijn Belgische collega's en die kijken met jaloezie naar onze stadions", vertelt hij.

"Maar dat er een aantal wedstrijden op het eind van het seizoen nergens meer om gaan, of dat clubs in niemansland vallen. Dat heb je in deze situatie nooit meer, dus daar heb je absoluut een punt. Maar jij vraagt mijn persoonlijke mening en dat is deze. Ik ben geen verantwoordelijke voor een club, want was ik nou in functie bij een club die daarvoor speelt, dan zou ik natuurlijk wat anders zeggen", lacht hij. "Maar voor het algemeen belang zou ik de nummer 6 kiezen."

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine komt Martin van Geel langs. Met jarenlange ervaring als speler én directeur in de top van de voetbalwereld heeft hij een schat aan ervaring. Hij spreekt over zijn huidige technische rol bij de Eredivisie CV. De positie van het Nederlandse voetbal in Europa en spreekt over veranderingen die hij graag zou zien in de voetballerij.

Verder deelt hij anekdotes over zijn tijd bij Feyenoord, werken bij Ajax en spreekt hij zich uit over de play-offs in de Vriendenloterij Eredivisie. Beluister De Maaskantine iedere woensdagmorgen vanaf 7.00 uur.

