'Hongerige' Cody Gakpo vol vertrouwen: 'We zijn heel erg goed en kunnen veel bereiken'

Het Nederlands elftal begint zaterdagavond aan de WK-kwalificatie. Oranje gaat op bezoek bij Finland voor de eerste wedstrijd van de kwalificatiecyclus. Cody Gakpo is vol vertrouwen, maar durft nog niet te ver te kijken.

Gakpo kende dit seizoen veel succes met Liverpool. Met Arne Slot aan het roer, Virgil van Dijk als aanvoerder en Ryan Gravenberch als spil op het middenveld, werden The Reds kampioen van Engeland. Nu moet ook Oranje successen gaan boeken. "Daar willen we als land naar toe", stelt hij bij De Telegraaf.

Hoogtepunten

Voor Gakpo waren het kampioensduel en de laatste wedstrijd van het seizoen grote hoogtepunten. "We hebben feest gevierd met het team, met de club en met de stad. Dat was heel mooi, een groot feest. En het geeft energie."

De aanvaller kon zijn prijzenkast dus weer wat opvullen, maar daar moet het niet bij blijven voor Gakpo. "Als je prijzen wint, dan word je alleen nog maar hongeriger." Daarbij doelt de oud-PSV'er ook op het Nederlands elftal. "Hopelijk is dit het begin van iets heel moois."

Oranje liet zich tegen Spanje in de Nations League positief zien, al werd er over twee duels wel verloren van de Europees kampioen. "Het heeft ons als groep een goed gevoel gegeven, omdat het ons heeft laten zien wat we tegen zo’n goede tegenstander kunnen. En als we dat tegen Spanje kunnen, dan kunnen we dat ook tegen andere landen. We zijn heel erg goed en kunnen veel bereiken."

Finland

Dat moet dan allereerst gebeuren tegen Finland. De nummer 69 van de wereldranglijst moet op papier geen probleem zijn voor Ronald Koeman en zijn mannen, maar van onderschatting mag geen sprake zijn. "Finland zal veel inzakken en dan moeten we veel van kant wisselen om voor onszelf ruimte te creëren", weet Gakpo.

Verder wil Gakpo nog niet kijken, maar de linksbuiten genoot wel met volle teugen van zijn eerdere WK-deelname met Oranje. "Ik heb het vorige WK ook meegemaakt. Ons doel is nu ons te plaatsen voor het WK in Amerika, Mexico en Canada. Daar ligt onze focus op.”

