Nederlands elftal gewaarschuwd: 'Voor Finland is dit dé wedstrijd van de WK-kwalificatie'

Het Nederlands elftal begint zaterdagavond aan de kwalificatiecyclus voor het WK van 2026. Dat gebeurt in Finland. Op het oog een te pakken tegenstander voor Oranje, maar van onderschatting mag geen sprake zijn. "Eerlijk gezegd hou ik mijn hart vast."

Nederland zit in de WK kwalificatie in een poule bij Polen, Litouwen, Finland en Malta. De twee laatstgenoemden zijn de eerste twee tegenstanders. Dat moet zes punten worden, stelt Ronald de Boer. "Anders loop je de hele kwalificatieserie achter de feiten aan. Eerlijk gezegd houd ik mijn hart vast", vertelt hij aan De Telegraaf.

Scherpte

De Boer is er dus niet zeker van dat dit gaat lukken voor Oranje. Dat heeft ook met de tegenstander te maken. "Finland is echt niet meer zo matig als vroeger, staat best goed georganiseerd op het veld en het is lastig om daar doorheen te komen als je niet de juiste focus en scherpte hebt."

Ook het zware seizoen dat de voetballers achter de rug hebben speelt mee tijdens dit soort wedstrijden, weet De Boer. Zo verloor hij zelfs eens met het Nederlands elftal bij Wit-Rusland in 1995. "Het was ongelofelijk, vreselijk en echt een enorme afgang. Wat ik me nog voor de geest kan halen, is dat ik wedstrijden in juni altijd écht heel lastig vond. Na een lang en slopend seizoen wil je eigenlijk maar één ding: helemaal niets doen en de batterij weer opladen."

Padellen

Fysiek zullen de spelers er wel klaar voor zijn, maar De Boer denkt dat Ronald Koeman vooral scherp moet zijn op het mentale aspect van zijn mannen. "Je hoeft de internationals echt niet meer te leren voetballen, want zij spelen niet voor niets bijna allemaal bij grote clubs. De bondscoach moet zorgen dat ze hongerig zijn en zin hebben om te voetballen. Hard trainen heeft geen zin. Hij kan beter met ze uit eten gaan of lekker padellen en pas op de dag van de wedstrijd de focus op Finland-uit leggen."