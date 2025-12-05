FC Porto vond het Portugese bekertoernooi al overbodig, maar kreeg precies op dezelfde dag een pijnlijke herinnering waarom: de ploeg van Francesco Farioli werd in eigen huis met 1-3 uit de Taça da Liga geknikkerd door Vitória Guimarães. Een bizarre wending op een toch al rampzalige dag voor de trainer.

Porto en Benfica maakten eerder op de dag publiekelijk duidelijk dat ze van het bekertoernooi af willen. De Taça da Liga zou te weinig waarde hebben en te veel belasting opleveren in een schema dat al uitpuilt. Maar nog voordat de discussie was weggeëbd, kreeg Porto de deksel op de neus. Farioli rouleerde flink en liet meerdere basisspelers rusten, een keuze die keihard werd afgestraft. Iets wat we tijdens zijn Ajax-periode ook vaker zagen gebeuren.

Wedstrijd kantelt volledig

Toch kwam Porto nog wel op voorsprong. Pablo Rosario, die opvallend genoeg als centrumverdediger speelde, bediende Gabriel Veiga perfect voor de 1-0. Maar na dat sterke begin zakte de thuisploeg volledig in. Nélson Oliveira maakte vlak voor rust gelijk vanaf de stip en in de tweede helft liep Vitória weg via Samu en opnieuw Camara vanaf elf meter.

De 1-3 voelt extra pijnlijk omdat het pas de tweede nederlaag is onder Farioli. Alleen Nottingham Forest wist dit seizoen eerder van Porto te winnen, in de Europa League. Na het zware blessurenieuws rond Luuk de Jong, die zijn kruisband scheurde, kon de Italiaanse coach er op deze avond geen extra tik bij gebruiken.

Discussie over bekertoernooi laait weer op

De uitschakeling zet de discussie over het bekertoernooi opnieuw in beweging. Porto en Benfica opperden eerder al een alternatief: de Taça Ibérica, een competitie waarin Portugese en Spaanse topclubs het tegen elkaar opnemen. Of dat ooit realistisch wordt, is nog maar de vraag, maar de boodschap van Porto was duidelijk én de timing van hun exit kon bijna ironischer niet.

Ondanks de uitschakeling blijft de stemming rond Farioli opvallend positief. Porto draait in de competitie nog altijd boven verwachting en bezet zelfs de koppositie in de Primeira Liga, met drie punten voorsprong op de achtervolgers. Vrijdag wacht een uitwedstrijd tegen Tondela, waar moet blijken of de bekerblamage een incident was of een serieuze waarschuwing.