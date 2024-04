Hugo Borst lovend over Arne Slot: "Hij heeft het tactisch vernuft van Johan Cruijff"

Het lijkt allemaal niet langer meer te duren, de aankondiging van Arne Slot als nieuwe trainer van Liverpool. Columnist Hugo Borst haalde wat Nederlandse trainers aan die in het verleden in de Premier League hebben gewerkt, maar verwacht veel van Slot. "Met zoveel intrinsieke kwaliteiten zie ik amper beren op de weg."

"In de week dat Peter Bosz met PSV zijn dikverdiende hoofdprijs oogst, wordt hij in de publiciteit volledig geneutraliseerd door berichtgeving over Arne Slot. De trainer van Feyenoord gaat bij het magische Liverpool Jürgen Klopp opvolgen", begint Borst zijn column in het Algemeen Dagblad.

Nederlandse trainers

Borst dook dit weekend even in de geschiedenisboeken en keek naar Nederlandse trainers in de Premier League. Dat lijstje is niet erg succesvol laten we maar zeggen. "Frank de Boer (Crystal Palace), Ruud Gullit (Chelsea, Newcastle United), Martin Jol (Tottenham Hotspur, Fulham), Ronald Koeman (Southampton, Everton), Louis van Gaal (Manchester United), René Meulensteen (Fulham), Guus Hiddink (Chelsea) en Dick Advocaat (Sunderland) komen er niet goed of ronduit slecht van af. Het onvermijdelijke aanstaande ontslag van Erik ten Hag bij Manchester United maakt Arne Slots komst naar Liverpool eigenlijk een klein wonder. Wat een gedurfde keuze van de beleidsmakers daar!"

Niks dan lof

Toch denkt Borst niet dat Slot past in dit rijtje. Hij verwacht veel van de huidige trainer van Feyenoord. "Ze hebben gekozen voor een man die veel op Jürgen Klopp lijkt, wordt gezegd. Ik zou eraan willen toevoegen: en het beste heeft van Nederlands beste trainers aller tijden. Zoals Leo Beenhakkers zelfvertrouwen en bravoure (een lightversie), Beenhakkers en Hiddinks peoplemanagement, de innovatie en het keiharde werken van Van Gaal, het tactisch vernuft van Van Gaal en Cruijff."

"Noem me hardleers of naïef, maar ik zie met zoveel intrinsieke kwaliteiten amper beren op de weg", zo stelt Borst. Hij ziet misschien toch wel een probleem voor de trainer. "Zijn valkuil ligt ondanks zijn intelligentie en eloquentie op de persconferenties. Zolang Slot zich daar niet verliest in verholen onbescheidenheid, pedante bijzinnetjes, irritatie of overmoed komt het goed."