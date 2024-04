Volgt Lutsharel Geertruida het voorbeeld van Arne Slot? Feyenoorder woont duel Liverpool bij

De selectie van Feyenoord geniet van een korte vakantie, aangezien er wat meer tijd tussen hun wedstrijden zit. Arne Slot kan zo zijn overstap naar Liverpool afronden, maar ook Lutsharel Geertruida werd gespot bij de Engels topclub.

De verdediger van Feyenoord genoot van zijn vakantiedagen en besloot naar Engeland te gaan. Daar woonde hij de wedstrijd tussen West Ham United en Liverpool bij. Vanaf de tribune zag Geertruida dat Jürgen Klopp en Mohamed Salah het met elkaar aan de stok kregen, terwijl Cody Gakpo opvallend genoeg werd teruggefloten.

Ongeloof om terugfluiten Cody Gakpo (en de uitleg van de scheidsrechter wordt niet serieus genomen) Cody Gakpo dacht zaterdag heel even uit te groeien tot de held van de dag bij Liverpool, maar daar stak arbiter Anthony Taylor een stokje voor. Tot ongeloof van vrijwel alles en iedereen die naar het duel met West Ham United (2-2) zat te kijken. Inmiddels heeft Taylor verklaard waarom hij floot.

North London Derby

Het bezoek van Geertruida aan de wedstrijd van Liverpool wakkerde de geruchten van een overstap naar Liverpool behoorlijk aan. Een dag later was de multifunctionele verdediger echter aanwezig bij een ander duel. Op zijn Instagram Story liet hij beelden zien van het Tottenham Hotspur Stadium. In de Engelse hoofdstad speelden Tottenham Hotspur en Arsenal de North London Derby, die met 2-3 werd gewonnen door The Gunners.

Arsenal houdt nipt stand tegen aartsrivaal Tottenham Hotspur en behoudt koppositie Premier League Arsenal heeft zondagmiddag de North London derby gewonnen. Uit bij de rivaal Tottenham Hotspur leek het verschil met een 0-3 ruststand al snel gemaakt, maar het werd in de slotfase toch nog spannend. Arsenal hield echter ternauwernood stand: 2-3. De ploeg van Mikel Arteta behoudt daarmee de leiding in de Premier League. Concurrent Manchester City komt later op zondag nog in actie.

Arne Slot

Niks lijkt een overstap van Slot naar Liverpool nog in de weg te zitten en de eerste geruchten over transfers steken daardoor ook de kop op. Vanwege de stormachtige ontwikkeling die Geertruida doormaakt bij Feyenoord zou één en één weleens twee kunnen zijn.