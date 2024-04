'Ik zal eerlijk zijn': Liverpool-legende moest Google gebruiken om iets over Arne Slot te vinden

Dat Arne Slot de nieuwe trainer van Liverpool wordt, lijkt een kwestie van tijd. Feyenoord is al akkoord met de Engelse topclub en ook Slot zelf is al akkoord. Het is wachten op de officiële bekendmaking. Voor veel mensen komt de naam van Slot als een verrassing. Ook bij Liverpool-legende Robbie Fowler.

Ook de Liverpudlian zag Slot niet aankomen. En hij is een graag geziene gast op Anfield. Hij speelde als spits 300 wedstrijden voor Liverpool, waarin hij 130 doelpunten maakte. Maar ook hij was verrast. "Ik zal eerlijk zijn", zegt Fowler tegen de Telegraaf. "Ik had totaal niet gedacht dat de naam van Slot op een lijstje zou voorkomen bij de leiding van Liverpool."

'Ik wist werkelijk niets van Slot'

De huidige trainer van Feyenoord was niet de naam die bij Fowler op het lijstje stond. "Hij was nou niet iemand aan wie je dacht toen het over kandidaten voor de opvolging van Jürgen Klopp ging. Sterker zelfs, ik wist werkelijk niets van Slot. In Engeland weten weinigen iets van zijn speelstijl, bijna iedereen heeft op Google wat dingen over hem moeten ontdekken. Dan leer je dat hij het bij Feyenoord best aardig heeft gedaan."

Vrees voor 'Frank de Boer'

Toch vrezen de analytici in Engeland dat Slot zijn landgenoten achterna gaan. De afgelopen jaren waren de Nederlandse trainers in de Premier League eerder een lachertje dan een succes. Erik ten Hag is het recentste voorbeeld en lijkt zich op te gaan maken voor een ontslag bij Manchester United na dit seizoen. Maar ook Louis van Gaal, Frank de Boer, Dick Advocaat en Ronald Koeman (behalve bij Southampton) maakten weinig indruk in Engeland.

'Geen enkele garantie'

"Dat hij het goed deed bij Feyenoord, is geen enkele garantie voor de opvolging van Klopp, die negen jaar lang top heeft gepresteerd hier", zegt Fowler. Hij ziet ook dat Slot met Liverpool meteen voor een uitdaging komt te staan. Twee absolute sterspelers, Virgil van Dijk en Mohamed Salah, denken eraan om de club te verlaten. En wat doet Slot met alle jeugdige talenten, zoals Harvey Elliot en Jarell Quansah? Klopp gaf eerder al aan die jongens dit seizoen meer kansen te geven.

Reactie Klopp

Klopp heeft er zelf alle vertrouwen in dat Slot zijn opvolging prima gaat invullen, zo zei de Duitser in een persconferentie. "Slot is een heel goede keuze, ik vind het mooi hoe hij zijn team laat spelen."