Duurste Nederlandse coach ooit? Arne Slot kan andere trainers ver achter zich laten

Arne Slot staat op het punt om een overstap te maken van Feyenoord naar Liverpool. Beide partijen zouden inmiddels al mondeling akkoord zijn, maar het is nog wachten op de officiële bevestiging. De Engelsen zouden een miljoenenbedrag overhebben voor Slot, die daarmee de duurste Nederlandse trainer ooit zou worden. En niet zo'n beetje ook.

Het lijkt erop dat Feyenoord tussen de 13,5 en 15 miljoen euro gaat krijgen voor Slot. Daar moet wel de kanttekening bij worden geplaatst dat Liverpool daarvoor ook assistenten Sipke Hulshoff en Etienne Reijnen erbij lijkt te krijgen. Slot gaat daarmee wereldwijd de op drie na duurste coach ooit worden, maar wat betreft Nederlandse trainer kan helemaal niemand aan hem tippen.

15 miljoen euro? Arne Slot kan zich bij duurste trainers ooit voegen bij overstap naar Liverpool Door het vertrek van Jürgen Klopp moet Liverpool op zoek naar een nieuwe trainer. Daarbij is de Engelse ploeg uitgekomen bij Feyenoord-coach Arne Slot. De Nederlander heeft nog een contract tot de zomer van 2026 in de havenstad, waardoor de Rotterdammers hoog in de boom kunnen gaan zitten.

Duurste Nederlandse trainers ooit

De duurste Nederlandse trainer ooit is iemand die ook trainer van Feyenoord is geweest: Ronald Koeman. De huidige bondscoach was van 2011 tot en met 2014 trainer van de Rotterdammers. Onder leiding van Koemen keerde Feyenoord terug naar de top en na drie sterke seizoenen tekende hij een contract bij Premier League-club Southampton.

Koeman eindigde in zijn twee jaar bij Southampton als zevende en zesde, de hoogste positie ooit van de club in de Premier League. Everton had genoeg gezien en klopte aan bij The Saints, maar die lieten hun coach niet zomaar gaan. The Toffees moesten uiteindelijk omgerekend zes miljoen euro voor de huidige bondscoach betalen. Dat is nog niet eens de helft van de transfersom voor Slot. Koeman werd na iets meer dan een jaar uiteindelijk ontslagen.

Arne Slot: 'De Iniesta van Zwolle', ouders in tranen en via ontslag bij AZ en succes bij Feyenoord nu naar Liverpool Hij is de succescoach van Feyenoord en lijkt spoedig voor miljoenen naar Liverpool te vertrekken: de 45-jarige Arne Slot is 'hot', maar wat weten we eigenlijk van de man die als verdienstelijk voetballer niet verder kwam dan de Nederlandse middenmoot, maar als trainer de Europese top bestormt?

Peter Bosz

PSV-trainer Peter Bosz was dit jaar tweemaal te sterk voor Feyenoord en troefde de club van Slot af in de strijd om de landstitel en de Johan Cruijff Schaal. De 45-jarige coach uit Bergentheim troeft zijn vijftien jaar oudere collega echter flink af als het gaat om de marktwaarde. Bosz haalde in 2017 de Europa League-finale met Ajax en dat leverde interesse op van Borussia Dortmund.

Die interesse van Dortmund kwam bij Ajax wel goed uit, want Bosz was achter de schermen in de clinch komen te liggen met een aantal mensen uit de trainersstaf, waaronder Dennis Bergkamp en Hennie Spijkerman. De Amsterdammers ontvingen vervolgens naar verluidt bijna vijf miljoen euro voor hun trainer. Ook voor Bosz eindigde het avontuur voortijdig: hij werd al na vier maanden ontslagen in Duitsland.

Arne Slot bij Liverpool? Lang niet iedereen ziet dat zitten: 'Het is net als met Erik ten Hag' Arne Slot lijkt van Feyenoord naar Liverpool te gaan. Voor Engelse media is de trainer uit Bergentheim eigenlijk nog een grote onbekende. In de voetbalprogramma's leggen ze Slot op de weegschaal: kan hij dit wel aan?

Slot volgt Klopp op

Het akkoord tussen Liverpool en Feyenoord zou er volgens meerdere media al zijn, maar officieel is het nog niet. Algemeen directeur Dennis te Kloese liet na de gewonnen bekerfinale tegen NEC nog weten dat Slot waarschijnlijk zou gaan blijven, maar in de dagen daarna werd duidelijk dat hij zijn zinnen had gezet op een stap naar Liverpool.

Verbazing over 'lachwekkende' transfersom Arne Slot: 'Hij kost net zoveel als een matige linksback van Ajax' Het is een kwestie van tijd voordat Arne Slot Feyenoord gaat verlaten en de overstap naar Liverpool maakt. De trainer wordt waarschijnlijk een van de duurste trainers ooit in de geschiedenis van het voetbal, maar toch is er ook ongeloof over het bedrag dat de Engelse club lijkt te willen betalen.

Bij Liverpool moet Slot de opvolger worden van Jürgen Klopp. De Duitse trainer vertrekt na bijna negen jaar. Klopp had nog een contract tot en met 2026, maar gaf eerder aan te stoppen na dit seizoen vanwege 'een gebrek aan energie'. Slot heeft grote schoenen te vullen, want Klopp won met Liverpool alles wat er te winnen viel. Hij bezorgde de club in 2020 voor het eerst in de dertig jaar de landstitel en had een jaar eerder al de Champions League gewonnen met The Reds.