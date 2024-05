'Ik ben niet het type': zanger Jannes probeerde FC Twente-trainer Joseph Oosting in de spotlights te zetten

Na maanden oefenen, was het eindelijk zo ver: het langverwachte optreden van Jannes in De Grolsch Veste. Het geliefde nummer 'Eleonora' van Jannes, dat na elke overwinning van FC Twente door de Grolsch Veste schalde, werd zondagmiddag live gezongen door de neef van trainer Joseph Oosting. De lang gekoesterde droom van de supporters werd werkelijkheid na de indrukwekkende 7-2 overwinning op FC Volendam.

Na een overwinning van FC Twente wordt sinds dit seizoen Eleonora afgespeeld. De supporters konden dit seizoen maar liefst veertien keer genieten van het nummer van de neef van Joseph Oosting. Zoals was afgesproken met Jannes zou hij enkel en alleen de boel op stelten zetten bij een overwinning van FC Twente: en dat was het geval. Na de 7-2 overwinning werd Jannes luidkeels verwelkomd door de 30.000 supporters in de Grolsch Veste.

Spektakelstuk van Twente tegen Volendam: negen doelpunten en twee afgekeurde goals, maar AZ zit dwars FC Twente en FC Volendam zorgden in de 33e speelronde voor een spektakelstuk van jewelste. In 90 minuten vielen er in totaal elf doelpunten, waarvan er twee werden afgekeurd wegens buitenspel. Het eindigde in 7-2 voor FC Twente.

De oefenmeester van FC Twente begrijpt dat de hit wordt omarmd in De Grolsch Veste. "Het past in z'n geheel bij de club en de streek. Het is ook gewoon een mooi nummer", waren de eerste woorden van Oosting tegenover Sportnieuws.nl.

'Ik ben niet zo'n type'

Jannes probeerde ook nog om Oosting voor de harde kern, Vak-P, te krijgen, maar daar bedankte de bescheiden oefenmeester voor. Na afloop had hij daar een goede verklaring voor. "Ik ben niet het type om daar in mijn eentje voor de supporters te staan. We doen het als een team met de hele technische staf. Alleen als de rest van de staf met mij mee was gegaan, had ik het ook gedaan. Het was mooi."