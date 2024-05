'Ik merkte: ik ga veel meer scoren': hoe Ruud van Nistelrooij werd omgetoverd van middenvelder tot spits

Ruud van Nistelrooij kennen we allemaal als een van de beste spitsen in de geschiedenis van het voetbal, maar de Brabander moest aan het begin wel overtuigd worden om in de voorhoede plaats te nemen. Uiteindelijk werd scoren zijn trademark en ontpopte hij zich tot een superspits.

Ruud van Nistelrooij begon zijn voetbalcarrière centraal op het middenveld. In 1997 maakte Van Nistelrooij de overstap naar sc Heerenveen, dat onder leiding stond van Foppe de Haan. De oefenmeester zag een grote potentie voor de Brabander in de punt van de aanval, maar daar was Van Nistelrooij aan het begin nog niet zo van overtuigd.

Van middenvelder naar scorende spits

Dit vertelt Ruud van Nistelrooij in de Cor Potcast. "Ik ben geen spits. En toen begon hij (Foppe, red.): 'jawel, je kan met je rug naar de goal spelen, je kan ook in de ruimtes je snelheid benutten. Ik denk dat je het wel kan'."

Foppe gaf niet op en plaatste Van Nistelrooij op trainingen en in wedstrijden elke keer in de spits. Langzamerhand begon de oud-spits er zelf ook in te geloven en zag hij de voordelen ervan in. "Ik hoefde minder te lopen, dat was wel lekker. Ik kreeg er plezier in en uiteindelijk merkte ik van; ja fack, ik ga veel meer scoren."

In de punt van de aanval was volgens Van Nistelrooij ook een betere positie voor zijn fysiek. "Echt de explosie en dan weer even rust. Die interval, daar ging ik veel beter op dan de hele wedstrijd lopen als middenvelder." Uiteindelijk ontwikkelde de oud-spits zich tot een ware doelpuntenmachine en werd het ook zijn kenmerkende kwaliteit: heel veel doelpunten maken.

Doelpuntenmachine

"Het werd ook een beetje mijn trademark. Het verschil maken door middel van goals, en dat was ook de kick natuurlijk." De Brabander kon ook zeker teleurgesteld zijn als hij niet had gescoord maar het team wel had gewonnen. "F*ck die kans man, even serieus, hoe dan? Tuurlijk, we hebben gewonnen en dat is lekker. Maar het was ook van, het team staat op één en twee was mijn persoonlijke performance." Als Van Nistelrooij wel had gescoord maar het team verloren, was de oud-spits overigens niet blij. De teamprestatie stond wel altijd op één.