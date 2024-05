'Toekomst Erik ten Hag bij Manchester United bekend ongeacht resultaat in finale FA Cup'

Erik ten Hag is nog één wedstrijd manager van Manchester United, daarna wordt hij ontslagen. Ongeacht het resultaat. Ten Hag speelt zaterdag met zijn ploeg de finale van de FA Cup tegen Manchester City op Wembley, daarna krijgt hij het slechte nieuws te horen. Dat schrijft Jacob Steinberg.

Volgens de journalist van The Guardian is het besluit genomen door Sir Jim Ratcliffe van INEOS, dat sinds een tijdje 25 procent van Manchester United bezit. Zelf vreesde Ten Hag donderdag nog niet voor zijn eventuele ontslag. "Ik heb er niets over te zeggen. Ik focus me op het winnen van de wedstrijd en daarna zullen we zien waar we staan ​​in het project en wat we moeten veranderen", zei hij op een persconferentie voorafgaand aan de FA Cup-finale.

Exclusive: Manchester United have decided to sack Erik ten Hag after the FA Cup final #mufc https://t.co/ss26SLEe83 — Jacob Steinberg (@JacobSteinberg) May 24, 2024

Potentiële opvolgers Erik ten Hag

Aan dat project hoeft Ten Hag zoals het nu lijkt niet mee te werken. De Nederlander wordt hoe dan ook buiten geschopt na de finale tegen Manchester City. Winst of verlies. Er staat ook al een rijtje vervangers klaar volgens Engelse media. Het gaat om Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Kieran McKenna, Graham Potter and Thomas Frank.

Historisch rampjaar

Ten Hag is bezig aan zijn tweede seizoen op Old Trafford en het wordt dus ook zijn laatste. In zijn eerste jaar won hij de League Cup en eindigde Manchester United in de top vier van de Premier League. Dit seizoen was alles anders. Mede door blessures en enkele verkeerde keuzes op de transfermarkt werd het een historisch rampjaar voor The Red Devils.

In de Premier League werd Manchester United slechts achtste, de laagste notering sinds 1990. En voor de winterstop lag het al uit Europa door een vierde plek in de Champions League. De FA Cup kan het jaar nog wat glans geven, al koopt Ten Hag er weinig voor. Hij kan op zoek naar een nieuwe club.