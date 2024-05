Noa Lang pakt rugnummer van ploeggenoot Malik Tillman af bij PSV

PSV heeft een nieuwe nummer tien. Nadat Malik Tillman dit seizoen met '10' op zijn rug mocht spelen, is het komend seizoen de beurt aan ploeggenoot Noa Lang.

De Nederlandse buitenspeler kwam afgelopen zomer over van Club Brugge en kreeg rugnummer zeven. Toen Xavi Simons later alsnog naar Paris Saint-Germain vertrok, kwam nummer tien alsnog vrij. Dat nummer wilde Lang graag hebben. Maar omdat er ook al veel shirts van Lang met nummer zeven op de rug waren verkocht, behield Lang gewoon zijn eerste rugnummer. Later kwam Malik Tillman naar Eindhoven en kreeg hij nummer tien toegewezen.

Vanaf komend seizoen is Lang dus de nummer tien. De aanvaller kende een teleurstellend seizoen. Hoewel hij kampioen werd met PSV en geregeld indruk maakte, stond hij voornamelijk langs de kant met blessures. Onlangs blikte hij terug op die tijd door een lange post op Instagram. Dat schoot in het verkeerde keelgat van trainer Peter Bosz, die de uitspraken van Lang onverstandig vond.

Noa Lang: van Ajax-trainingspak bij Feyenoord tot lastpak bij PSV met meer dan 10 miljoen streams Als je als 24-jarige voetballer al een documentaire over jezelf hebt, dan weet je dat je iets goed doet. Of dat je zoveel hebt meegemaakt in een kort leven, dat het verhaal nu al verteld moet worden. Als je die documentaire dan ook nog eens 'Lastpak' noemt, dan heb je Noa Lang gekarakteriseerd.

Met welk nummer Tillman, die definitief wordt overgenomen van Bayern München, gaat spelen in Eindhoven is nog onbekend. Hij doet dus in ieder geval afstand van het nummer dat hij dit jaar droeg.

Lang 🔟 it is next season! 👕⚡️ — PSV (@PSV) May 24, 2024

Johan Bakayoko

Tillman en Lang blijven dus deze zomer in Eindhoven. Of dat ook voor Johan Bakayoko geldt, is nog maar de vraag. De Belg speelde een uitstekend seizoen en kan PSV een mooie zak met geld opleveren. Onder meer Liverpool en PSG zijn geïnteresseerd in de Belg, die deze zomer zijn marktwaarde op kan drijven tijdens het EK voetbal in Duitsland.