Stanley Menzo is nog één (ruime) zege verwijderd van unieke WK-deelname met Suriname. De bondscoach denkt daarbij ook terug aan de SLM-ramp van 1989, waarbij vijftien van zijn toenmalige teamgenoten overleden. "Dat vergeten we nooit."

Een vliegtuig stortte neer in Paramaribo, met aan boord meerdere voetballers van het Kleurrijk Elftal. In totaal overleden er 176 mensen, waarvan veertien spelers. Slechts drie spelers overleefden het. Menzo zat ook in het Kleurrijk Elftal, maar was al met een eerder vliegtuig naar de hoofdstad van Suriname gevlogen.

'Daar zijn wij onderdeel van'

"Daar sta je wel bij stil", blikt Menzo terug. "Waar kom je vandaan? Wat hebben we allemaal meegemaakt? Waar is het allemaal mee begonnen? Net als dat je stilstaat aan iedereen die aan dit traject heeft bijgedragen. Wij staan er nu, maar het is wel een heel traject geweest. Dat vergeten we nooit."

Menzo is van mening dat de ramp voor altijd één blijft met het voetbal in Suriname. "Daar zijn wij onderdeel van, zoals zij daar onderdeel van zijn geweest."

De WK-droom van Suriname

Suriname moet nog één keer winnen. Tegenstander Guatemala moet met zoveel mogelijk doelpunten worden verslagen, zodat Panama er niet meer overheen kan. Beide landen staan op evenveel punten, maar Suriname (+5) heeft een veel beter doelsaldo dan Panama (+2). Guatemala is al uitgeschakeld.

Menzo kijkt al héél even vooruit naar de feestelijke momenten in Paramaribo ná de wedstrijd. "Als wij ons plaatsen, dan is de stad waarschijnlijk te klein. Maar dat is voor na de wedstrijd, eerst maar eens winnen."

Kroon op een carrière

Hoewel Menzo vrij rustig blijft onder alle hectiek en drukte, weet hij zelf ook wat dit voor hem zou betekenen: "Misschien wel de kroon op een carrière, zowel als voetballer als coach. Dit zal één van de mooiste momenten zijn." Maar hij blijft direct realistisch: "En dan moet je ook weer door naar het volgende mooie moment. Zo zit de voetbalwereld in elkaar. Je probeert zoveel mogelijk mooie momenten mee te maken."