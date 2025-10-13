Nog één keer zou Dick Advocaat een avontuur aan gaan. Bij Curaçao zou hij wel eventjes de weg naar het WK inzetten. Er werd lacherig over gedaan, maar de droom is springlevend en een historisch feit voor zowel Advocaat als Curaçao ligt voor het grijpen. Het spel is niet goed, maar zo avontuurlijk als de bondscoach zijn de spelers ook. Met veel opportunisme, een oneindige wil en vechtlust droomt Advocaat met heel het Caribische eiland nog steeds van WK-deelname.

Ronald Koeman zei het aan het begin van de afgelopen interlandperiode al: “Het zou geweldig zijn als Dick nog één keer zo’n avontuur aan kan gaan.” Terwijl er nog drie wedstrijden te gaan zijn, heeft Advocaat er in ieder geval al voor gezorgd dat er een hele natie op zijn kop staat. Heel Curaçao, en een groot deel van Nederland, droomt al van een WK-deelname van De Blauwen.

Opportuun Curaçao

En dat is ook precies waar deze ploeg het van lijkt te moeten hebben; enthousiasme, een grote dosis energie en opportunisme. Want geweldig was die wedstrijd tegen Jamaica niet, of de eerdere wedstrijden van Curaçao. Maar het feest dat losbarstte na de overwinning op Jamaica was gigantisch en dat is terecht.

Het is één van de kwaliteiten van Dick Advocaat en zijn staf met Cor Pot daar in; een echt team smeden. Tijdens een mediarondje eerder zei Cor Pot nog dat hij zelden zo'n hecht team als Curaçao had gezien. Of zo'n uitspraak nou voor de bühne is of niet, het team lijkt op het veld voor elkaar te willen sterven om te winnen. Dat is deels toe te schrijven aan de ervaring van Advocaat, die vaker heeft laten zien zo'n strijdlust in een groep naar boven te halen.

Eén laatste droom

Het zou uiteraard een schitterend gezicht zijn. Advocaat, de kleine generaal, die nog één keer een eindtoernooi meemaakt op 78-jarige leeftijd met Pot (74) aan zijn zijde. Het werd gekscherend gezegd toen zij begonnen aan dit avontuur op het Caribisch eiland, maar de droom wordt steeds meer waarheid.

Daarbij zou Advocaat ook in de geschiedenisboeken komen als oudste bondscoach op een eindtoernooi ooit: Nummer 1 is Otto Rehhagel (71 jaar en 317 dagen), hij was bondscoach van Griekenland op het WK in Zuid-Afrika in 2010. Maar ook Curaçao zou geschiedenis schrijven: het zou het kleinste land qua populatie (ruim 155 duizend inwoners) zijn op het toernooi.

Kwalificatie

Daarvoor moet de eerste plek behouden worden in de poule en dat zal een hele kluif worden. Dinsdag- op woensdagnacht speelt Curaçao nog tegen Trinidad & Tobago. Daarna moeten ze in november nogmaals zien af te rekenen met Jamaica en ook Bermuda. Nog een lange weg te gaan dus, maar een mens mag dromen. Zo ook Advocaat en Pot, van nog één avontuur. Het avontuur van Curaçao op het wereldtoneel in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.