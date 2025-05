Grote verbazing over PSV en Ajax na krankzinnige speelronde in de Eredivisie: 'Alles liep zoals het moest lopen'

Het was een geweldig spannend weekend in de Eredivisie. Ajax lag op pole position om kampioen te worden, omdat Feyenoord PSV in de eerste helft alle hoeken van het veld liet zien, maar alles liep anders. Ajax verloor, PSV won en nu ligt de titelstrijd weer volledig open. Veel wendingen in een heel korte tijd. Geweldig, vindt ook analist Danny Koevermans. “Het is een scenario dat je niet kan schrijven.”

Danny Koevermans was zelf aanwezig in De Kuip, maar steekt een paar uur na het bizarre weekend eerst van wal over Ajax. “Wat een dreun in Amsterdam. Het is ongekend, alles is precies zo gelopen als dat het moest gaan voor PSV”, wijst hij op de late overwinning uit en wat dat los maakte in Amsterdam.

De vreselijke nachtmerrie van Ajax: van gedoodverfde kampioen naar slapeloze nachten door titelstrijd met PSV De titelstrijd is weer terug. En hoe. Ajax nam het stuivertje over van PSV als koploper na een dramatische reeks van de Eindhovenaren, maar laat ze nu toch weer dichtbij komen. De hoop hadden ze bij PSV al lang en breed opgegeven, maar die is na een knotsgekke zondag weer springlevend. En Ajax, dat zal slapeloze nachten hebben zolang de competitie nog gaande is…

De druk opvoeren

“PSV voerde de druk eerst keihard op in Amsterdam, waar Ajax eerst gruwelijk blij was met de 2-0 voorsprong van Feyenoord. Het gaat gebeuren, dachten ze daar. En dan vlak voor de wedstrijd begint, komt de 3-2 binnen. Het stadion moet stil zijn gevallen, dat kan haast niet anders”, verwacht de oud-spits van PSV.

Hoe PSV die late overwinning nog uit het vuur sleepte, vond Koevermans bizar. PSV leek dood en begraven na de eerste helft, want Feyenoord was veel beter. “Het is wat dat betreft maar goed dat er twee helften zijn, dan kan je in de rust wat omzetten. Bij de 2-1 voelde je al aan dat het niet meer te houden was. Maar het slot was echt krankzinnig”, doelt hij op de vele gebeurtenissen aan het einde.

Oud-speler fileert Ajax: 'Schande voor de Eredivisie als zij kampioen worden' Ajax ging zondagmiddag hard onderuit en dat is niet onopgemerkt gebleven. NEC was in de Arena, waar het nog nooit won, met 0-3 te sterk. Kenneth Perez hield na afloop geen blad voor de mond.

'Je krijgt alles mee'

De grote kans van Noa Lang die Timon Wellenreuther pakte, de rode kaart voor Givairo Read, de afgekeurde goal van PSV, een gevaarlijke vrije trap van Feyenoord en uiteindelijk de goal van Lang die PSV op één punt van Ajax zette. “Vanaf het moment dat PSV won, moest ik het nog maar zien bij Ajax. Het is écht anders voetballen. Dat is voor de meesten die niet op dat niveau hebben gespeeld, niet uit te leggen. Maar dat is nou eenmaal zo, je krijgt alles mee”, legt de oud-prof uit.”

Jordan Henderson zei na afloop dat Ajax nerveuzer werd naarmate de tijd verstreek. Koevermans herkent dat gevoel. “Ze waren echt niet kansloos omdat PSV won, maar het gaat wel meespelen in zo’n groep. Als dan ook een paar grote kansen gemist worden, helpt dat ook niet mee. Dan ga je tegen de tijd spelen.”

Francesco Farioli ziet lichtpuntje bij Ajax na afgang in titelstrijd: 'Daar kijken we dan positief op terug' Ajax liep zondag tegen een gigantische domper aan in de eigen Johan Cruijff Arena. De ploeg van Francesco Farioli zag eerst hoe concurrent PSV op bezoek bij Feyenoord terugkwam van een achterstand en werd daarna afgedroogd door NEC (0-3 verlies). De Italiaanse coach zag echter toch een lichtpuntje na de keiharde dreun in de titelstrijd.

'Nog steeds de bovenhand'

Maar nog niet getreurd voor Ajax, vindt Koevermans. “Ze hebben nog steeds de bovenhand. Maar de druk staat er wel vol op. Als je punten laat liggen, staat PSV er binnen één wedstrijd.” Volgens de analist is het nu geen tactisch spelletje meer, richting de laatste wedstrijden, maar een mentaal spel. “Ga er maar als coach even omheen praten, dit is gewoon een mokerslag. Binnen een paar weken zijn er acht punten weg.”

Koevermans kan één tip meegeven aan Ajax, uit zijn eigen ervaring. “Dat is proberen zo relaxed mogelijk te trainen en proberen de ‘kampioensstress ‘ van je af te praten. Dat zou bij mij wel veel gescheeld hebben. Al gaat iedereen natuurlijk allemaal op zijn eigen manier deze beslissende fase in.”

Veelbesproken Noa Lang had onderonsje met Danny Makkelie na heftige spreekkoren bij Feyenoord: 'Dat zei ik tegen hem' Uitgerekend Noa Lang was zondag met twee doelpunten verantwoordelijk voor een overwinning met PSV op Feyenoord. De aanvaller speelde in de jeugd voor de Rotterdammers, maar daar is hij niet populair en kreeg hij behoorlijke fluitconcerten en spreekkoren op zich afgevuurd. "Dan is het je taak om je koppie erbij te houden," zegt hij achteraf.

En dat kan nog wel eens een spannend spel gaan worden tussen Ajax en PSV. Er is nog geen peil op te trekken, maar van een historisch slot kunnen we nog niet spreken. “Het wordt pas historisch als PSV toch nog de titel pakt in een bloedstollende laatste speelronde.”

Alles over de Eredivisie

