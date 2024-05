Jens Toornstra lyrisch over oud-trainer Arne Slot: 'Hij brengt zijn visie tot leven, ieder team speelt drie keer beter onder hem'

Jens Toornstra is al een tijd dolgelukkig bij FC Utrecht, maar houdt nog steeds warme gevoelens over aan zijn tijd bij Feyenoord. Eerder noemde hij Arne Slot de beste trainer die hij heeft gehad. In gesprek met Sportnieuws.nl zei hij: "Wat mij aansprak was zijn eerlijkheid en duidelijkheid." Hij heeft nog altijd contact met Slot en oud-teamgenoten.

Jens Toornstra ging twee jaar geleden weer terug naar zijn oude ploeg FC Utrecht. Hij kwam toen van Feyenoord, waar hij maar liefst negen jaar actief was. Logisch dan ook dat hij warme gevoelens over houdt aan de club uit Rotterdam, die zijn club een handje hielp door de beker te winnen. "Naar zo'n bekerfinale kijk ik toch als iemand die Feyenoord een warm hart toedraagt", geeft Toornstra toe.

Eens te meer omdat het zijn eigen club dus ook wel lekker uitkwam. "Er kwam een extra play-offplek vrij doordat zij wonnen", legt hij uit. Zo'n bekerfinale waar Feyenoord in speelt brengt mooie herinneringen bij hem terug van finales die hijzelf speelde met Feyenoord. "Ik heb gewoon een heel mooie tijd gehad daar." In negen jaar tijd maakte hij behoorlijk wat trainers mee, maar de laatste is hem het beste bijgebleven: Arne Slot.

Kwaliteiten van Arne Slot

Op de vraag waarom Slot de beste trainer is geweest voor Toornstra, is hij vrij duidelijk. "Zijn visie op het voetbal, hoe hij teams laat voetballen en hoe hij dat overbrengt. Maar wat mij aansprak was zijn eerlijkheid en duidelijkheid. Je wist altijd waar je aan toe was, ook als je wissel stond. Dan kan je snel vrede hebben met zo'n keuze. Dat zorgt voor een goede sfeer in het elftal."

Ook op het trainingsveld was het een genot om met Slot te werken, zo leerde Toornstra veel kleine details waar hij nu nog steeds profijt van heeft. Dat kwam - wederom - door goede communicatie van Slot. "Al zijn trainingsvormen kon je vertalen naar de wedstrijd en hij vertelde zelf ook vaak hoe. Je ging echt zelf die visie beleven, omdat hij het zo goed overbracht. Dat is zijn sterkste punt en ik denk ook dat daarom alle teams die hij traint daardoor goed voetballen."

Appcontact met oud-bekenden

Toornstra houdt nog steeds warm contact met verschillende oud-ploeggenoten bij Feyenoord, alleen is die appgroep haast een 'oud-Feyenoord'-groepje geworden. "We hebben een groepsapp met veel gasten. Wouter Burger zit er nog in, Mark Diemers, Bryan Linssen, Nick Marsman, Justin Bijlow..." Met Nick Marsman werd natuurlijk over maar één iemand gesproken. "Lionel Messi. Marsman heeft het daar in Miami wel leuk gehad op de training."

Ook met Slot heeft Toornstra nog wel eens contact, zo appte hij zijn oud-trainer na de overwinning op Ajax en na de bekerfinale. Liverpool is de revue niet gepasseerd. "Ik doe dat nooit eigenlijk, ook niet met spelers. Zaken als transfers en alles wat nu rondom hem speelt, bespreken we niet." Liever memoreert hij af en toe terug naar mooie momenten die hij bij de club meemaakte.

Goede match

Toornstra en Slot waren niet voor niets een goede match. Een creatieve speler als Toornstra begrijpt het spel goed en ook zijn werkethos kon gewaardeerd worden door Slot. Ze waren daarom ook een goede aanvulling op elkaar. "Ik heb veel van hem geleerd, maar ik kreeg ook waardering van hem vanwege de manier waarop ik omging met mijn rol. Ik speelde niet altijd maar gaf wel altijd alles op trainingen, waardoor ik door hem als voorbeeld werd gesteld voor andere jongens in de spelersgroep."