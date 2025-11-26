PSV zette woensdagavond een van de grootste Champions League-stunts van dit seizoen neer door Liverpool met 4-1 te verslaan op Anfield. Jerdy Schouten, captain van de Eindhovenaren, was na afloop dan ook dolgelukkig en 'heel trots' op zijn ploeg.

De aanvoerder verscheen met een glimlach voor de camera van Ziggo Sport na de 4-1 zege op Liverpool. "Abnormaal. Kippenvel echt. Zo trots", luidt de eerste reactie van Schouten na de stunt op Anfield. "Natuurlijk hebben zij vaak de bal gehad, maar ik denk dat we zo goed staan te verdedigen met zijn allen. Daar moet je echt trots op zijn. Ik denk ook dat wij als team vandaag de grootste kansen hebben gecreëerd. Zij zijn heel gevaarlijk uit de corners. Virgil (Van Dijk red.) kopte bijna elke bal die de lucht in ging, maar ik vond dat we gewoon heel goed stonden."

PSV kwam al snel op voorsprong nadat Virgil van Dijk hands maakte en daardoor een strafschop cadeau deed aan de Eindhovenaren. Ivan Perisic scoorde, maar verder waren de grootste kansen voor Liverpool in de eerste helft. In de tweede helft was dat wel anders, want toen was PSV heer en meester. Via goals van Guus Til en invaller Couhaib Driouech (twee keer) voltooide PSV de stunt en won de ploeg van Peter Bosz met 4-1.

Positioneel sterk PSV

Schouten was in de dominante momenten van Liverpool ook niet bang dat er nog een goal zou vallen, omdat hij zag dat zijn ploeg positioneel sterk stond. "Soms hadden zij ook veel de bal en dan staan wij compact op onze eigen helft. Maar ik had het idee dat we goed wisten waar we mee bezig waren. Ook op onze eigen zestien. Ik had niet het gevoel dat we terug werden gedrongen en dat die goal van hun nog zou vallen. Er zijn altijd verbeterpunten, maar op dit moment ben ik gewoon heel blij."

Na de openingstreffer had PSV dan ook het gevoel dat een zege erin zat. "Dat gevoel dat het kon kwam al na die 1-0. Ik denk dat we ook heel goed begonnen aan de wedstrijd. We kwamen heel goed uit de kleedkamer in die eerste helft. Daarna verloren we de grip iets, maar zonder het gevoel te hebben dat zij één-op-één met de keeper kwamen. We wisten dat dit geen wedstrijd zou worden, waarin wij alleen de bal zouden hebben. We werden daar ook niet door verrast."

Penalty voor PSV

Schouten onthult ook dat hij een klein aandeeltje had in de penalty die PSV kreeg. Van Dijk dook met zijn hand naar de bal, doordat de aanvoerder van PSV hem licht toucheerde. "Ik gaf hem een heel klein duwtje, maar als je zo groot als Virgil bent, dan moet je daar wel tegen kunnen toch."

