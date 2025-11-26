Voor PSV en de supporters gaat 26 november 2025 voor altijd de geschiedenisboeken in. De Eindhovenaren zorgden voor een weergaloze stunt door met 4-1 te winnen van Liverpool. Daarmee heeft de ploeg van Peter Bosz een belangrijke stap gezet richting de tussenronde van de Champions League.

Liverpool en PSV trapten om 21.00 uur af op Anfield. Niet veel later pakte PSV verrassend de voorsprong. Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk hielp zijn landgenoten een handje. De Nederlander maakte hands na een corner van PSV, dus ging de bal op de stil. De ervaren rot Ivan Perisic ging achter de bal staan en faalde niet: 0-1.

Het publiek van Liverpool ging achter het kwakkelende team van Arne Slot staan. Snel namen The Reds de regie over. Dat resulteerde tien minuten na de openingstreffer in de 1-1. Een schot van Cody Gakpo werd nog gekeerd door PSV-doelman Matej Kovar, in de rebound schoot Dominik Szoboszlai binnen. Niet veel later dacht PSV op 1-2 te komen, alleen Ismael Saibari stond voorafgaand aan de goal buitenspel. Hoe dan ook: een levendige openingsfase.

Na de gelijkmaker was Liverpool overduidelijk wakker geschud, want The Reds voerden het tempo flink op. Van Dijk leek in de 32e minuut zijn ploeg zelfs op voorsprong te koppen, maar de bal werd knap onder de lat vandaan gekopt. Hugo Ekitike kreeg ook nog een mooie poging, maar zijn schot werd gepareerd door Kovar.

Mijlpaal voor Guus Til

Na rust schoot PSV, net als in de eerste helft, uit de startblokken. In de 56e minuut zorgde Guus Til voor de verrassende 1-2. De gelegenheidsspits werd prachtig bediend door Mauro Junior, die Til mooi wegstak achter de defensie van Liverpool. Oog-in-oog met Mamardashvili punterde hij 'm binnen. Het is direct een mijlpaal voor Til, want het is zijn allereerste doelpunt in het hoofdtoernooi van de Champions League.

Couhaib Driouech steelt de show

In de slotfase van de eerste helft leek een mogelijke stunt op Anfield opeens binnen handbereik. Dat was mede te danken aan de eerste wissels van Bosz in de wedstrijd. Ivan Perisic moest het veld verlaten vanwege hamstringklachten, waarna Couhaib Driouech en Ricardo Pepi hun opwachting maakten. Pepi raakte in eerste instantie nog de paal, maar Driouech werkte de rebound knap binnen: 1-3.

In de slotminuten van de wedstrijd zorgde opnieuw Driouech voor het slotakkoord en een nóg mooiere avond voor de meegereisde fans. Sergiño Dest legde de bal uitstekend terug op de zestien, waarna de linksbuiten de bal hard tegen de touwen schoot: 1-4. Daarmee bezorgde PSV de volgende dreun aan Slot, die met zijn ploeg negen van de laatste twaalf duels verloor.

Scenario voor halen tussenronde

Door de de knappe overwinning van PSV op Liverpool is het bereiken van de tussenronde van het miljardenbal plots een stuk dichterbij. De ploeg van Bosz heeft na vijf wedstrijden al acht punten. In de komende drie duels, tegen Atlético Madrid (thuis), Newcastle United (uit) of Bayern München, heeft PSV hoogstwaarschijnlijk genoeg aan één punt.

