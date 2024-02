Jerdy Schouten komt uit Feyenoord-familie: 'Mag hopen dat ze willen dat ik win...'

Jerdy Schouten is dit seizoen een van de sterkhouders bij PSV. De middenvelder kwam afgelopen zomer over van Bologna en is daarna niet meer uit de basis verdwenen. In een groot interview met De Telegraaf vertelt hij over zijn persoonlijke leven én zijn Feyenoord-roots.

Schouten is een van die spelers die trainer Peter Bosz als eerste op het wedstrijdformulier zet. Altijd hard werken en nooit verzaken zijn elementen van zijn spel die iedere coach waardeert. Wat ook helpt, is dat hij de bal regelmatig naar de goede kleur speelt. Zo kwam tegen FC Volendam 99 procent van zijn passes aan. Maar dat boeit Schouten niet zo veel.

"Ik ben eigenlijk niet zo bezig met dat soort statistieken", vertelde hij aan De Telegraaf. "Het belangrijkste is voor mij met welk gevoel ik van het veld stap. Het gaat er ook nog om hoe een pass aankomt en daar was ik ook heel blij mee. Dat wordt dan weer niet uitgedrukt in zo’n statistiek."

Kaartjes regelen

Schouten, 27 jaar en geboren in Hellevoetsluis, komt uit een echte Feyenoord-familie. Toch is het hem wel gelukt om een aantal familieleden en vrienden te overtuigen om ook te juichen voor zijn PSV. "Maar er zijn er ook nog genoeg voor Feyenoord. Maar bijvoorbeeld mijn ouders hopen natuurlijk dat ik met PSV kampioen word. Mijn vrienden zitten ook vaak in het stadion. Ik mag hopen voor ze dat ze willen dat ik win. Anders is het afgelopen met het kaartjes regelen..."

Peter Bosz maakt zich geen zorgen om gemiste kansen van PSV tegen Heracles: 'Hebben nog steeds de meeste goals' PSV won vrijdagavond zakelijk met 2-0 van Heracles. Peter Bosz baalde van de gemiste kansen: "Ik had liever gezien dat we de wedstrijd veel sneller hadden beslist." Het vizier kan bij PSV nu op dinsdag, als Borussia Dortmund langskomt in Eindhoven voor de Champions League.

Hij vertelt over de grote rol die zijn familie heeft gespeeld in zijn loopbaan als voetballer. "Mijn ouders en mijn zus zijn veel bij mij in Italië geweest en komen nu elke wedstrijd naar Eindhoven. Mijn zus heeft ook plakboeken bijgehouden van alles wat er over mij is geschreven en mijn vader is altijd heel betrokken geweest bij mijn carrière. In mijn beginperiode in Italië, voor corona, kwam hij bijna elke thuiswedstrijd naar Bologna."

Eerst zag ik haar alleen op FaceTime en nu kan ik haar in het echt zien opgroeien.

Omdat hij weer in Nederland woont en werkt, heeft Schouten ook tijd voor andere dingen. Op bezoek gaan bij zijn nichtje, bijvoorbeeld. "Mijn zus heeft tien maanden geleden een dochtertje gekregen. In het begin miste ik het best wel, dat ik dat vanuit Bologna allemaal niet kon meemaken. Nu is het ideaal dat ik er af en toe heen kan om mijn nichtje Emilia te zien. Eerst zag ik haar alleen op FaceTime en nu kan ik haar in het echt zien opgroeien."