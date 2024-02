Peter Bosz maakt zich geen zorgen om gemiste kansen van PSV tegen Heracles: 'Hebben nog steeds de meeste goals'

PSV won vrijdagavond zakelijk met 2-0 van Heracles. Peter Bosz baalde van de gemiste kansen: "Ik had liever gezien dat we de wedstrijd veel sneller hadden beslist." Het vizier kan bij PSV nu op dinsdag, als Borussia Dortmund langskomt in Eindhoven voor de Champions League.

PSV speelde maar een kwartier tegen elf man, qua intensiteit was Peter Bosz daar wel erg blij mee voor zijn ploeg. "Als je eerst kijkt naar de fysieke inspanning die je hebt moeten leveren, dat is anders tegen tien man. In die zin was de vroege rode kaart niet slecht. Ik had alleen liever gezien dat we de wedstrijd eerder beslist hebben."

Toch kon Bosz pas in de tweede helft rustig zitten, de tweede goal viel vrij laat gezien de kansen die PSV had. "We maken die tweede pas erg laat, en dan pas zit je rustig. Daarvoor zie je dat er best nog wat kansen komen voor Heracles, daar moet je altijd voor waken."

Kansen benutten

PSV kreeg enorm veel kansen, maar stuitte even zo vaak op Michael Brouwer, de doelman van Heracles. Ook Bosz was onder de indruk van Brouwer. "Hij deed het goed, maar ik vind dat een aantal er echt wel in had gemogen."

Toch vindt Bosz niet dat het missen van kansen een probleem is bij PSV. "Volgens mij hebben wij nog steeds de meeste goals. Ik vind met scoren A; gaat het erom of je mensen in je ploeg hebt die doelpunten kunnen maken, die hebben wij volop. B; is de vraag of wij genoeg kansen creëren en als dat niet zo is, dan heb je een probleem. Maar nu hebben we weer vol op kansen gecreëerd en dan gaan we vanzelf wel weer scoren."

Schiettent in Eindhoven eindigt in 2-0-overwinning voor PSV na vroege rode kaart Heracles PSV heeft in eigen huis een zakelijke 2-0-overwinning geboekt op Heracles. Al na dertien minuten stond de uitploeg met tien man na een rode kaart voor Bryan Limbombe. Luuk de Jong kopte de 1-0 binnen en in de tweede helft zorgde Olivier Boscagli koelbloedig voor de eindstand.

Luuk de Jong

Luuk de Jong scoorde vrijdagavond zijn negentiende goal van het seizoen en is daarmee nog maar één goal verwijderd van topscorer Vangelis Pavlidis van AZ. Bosz werd gevraagd of hij De Jong nog de koppositie ziet overnemen. "Hij zit er wel dicht bij en hij speelt in een team dat veel kansen creëert. Hij kan zeker de topscorer worden."

De Jong kreeg in de wedstrijd veel te maken met Ricardo Pepi, die vanaf links dicht bij hem kwam in een soort twee spitsensysteem. "Ik had zeker meer mogen verwachten van mijn ploeg, maar je moet niet vergeten dat we met Pepi op een linksbuiten speelde die vooral kroop naar De Jong waardoor er een gat op links kwam, waar officieel een rechtspoot (Sergiño Dest, red.) staat. De voorzet zie je daar dus al minder snel komen", zei Bosz.

Op weg naar PSV-Dortmund

Na de overwinning gaat het vizier nu op PSV-Dortmund: nog steeds is niet zeker of de zieke Bakayoko daar bij zal zijn. "Geen idee", zei Bosz. "Hij was ziek. Dat was gister ook al, maar ik weet echt nog niet wat er dinsdag gaat gebeuren."

PSV zal hopen dat hij er bij is, hij zorgt voor veel creativiteit, iets wat vrijdagavond werd gemist. "Het was duidelijk dat de creativiteit aan het einde van de wedstrijd minder was, maar dat vind ik op dat moment van de wedstrijd niet meer belangrijk. Het ging erom dat we op een goede manier naar dinsdag toe zouden gaan."

Niet scherp genoeg

Olivier Boscagli zag ook dat PSV niet echt scherp was in het laatste kwartier. "De 2-0 was eigenlijk ook nog niet genoeg, je zag dat er aan het einde ook gewoon nog kansen kwamen voor Heracles. We waren aan het einde misschien niet scherp genoeg om die kansen te voorkomen. Maar we controleerden de wedstrijd wel."