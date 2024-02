Schiettent in Eindhoven eindigt in 2-0-overwinning voor PSV na vroege rode kaart Heracles

PSV heeft in eigen huis een zakelijke 2-0-overwinning geboekt op Heracles. Al na dertien minuten stond de uitploeg met tien man na een rode kaart voor Bryan Limbombe. Luuk de Jong kopte de 1-0 binnen en in de tweede helft zorgde Olivier Boscagli koelbloedig voor de eindstand.

Eerder dit seizoen werd er in Almelo hard uitgehaald door PSV: door een vroege rode kaart liepen de Eindhovenaren toen uit tot 6-0. Het leek in Eindhoven dezelfde kant op te gaan, want wederom pakte Heracles een snelle rode kaart. Bryan Limbombe mocht na dertien minuten al gaan douchen nadat hij in een duel met Luuk de Jong veel te laat was en zijn noppen op de enkel van de spits plantte.

Goal PSV

Niet veel later kwam PSV ook op voorsprong en werd de avond wel héél lang voor Heracles. Sergiño Dest werd door Jordy Bruijn vastgehouden en verdiende een vrije trap op de linkerflank. Joey Veerman sneed deze erg scherp aan en - wie anders dan - Luuk de Jong kopte de bal vervolgens binnen. Het was zijn negentiende van het seizoen en de tiende assist van Veerman.

Daarna kreeg PSV nog legio kansen om de score verder uit te breiden, maar dat lieten de Eindhovenaren na. Met name Veerman en Malik Tillman waren dichtbij. Een een-tweetje tussen Veerman en De Jong zorgde voor een één-op-één met de keeper voor Veerman, maar Brouwer redde knap. Seconden later krijgt Tillman een mooie kans, zijn inzet wordt ternauwernood uit de rechterhoek getikt. Zo bleef er 1-0 op het scorebord staan bij rust.

Kans op kans

Na rust was het spelbeeld niet anders, PSV kreeg kans op kans, maar een tweede goal bleef uit. Luuk de Jong kopte maar weer eens op doel uit een corner en ook Dest schoot maar eens uit de tweede lijn, maar Brouwer hield alles tegen. In de 51e minuut trilde het net van het Heracles-doel dan toch, door een kopbal van Ricardo Pepi. Al gauw ging de vlag omhoog, de Amerikaan stond buitenspel.

Tien minuten later was het dan wel 2-0, Olivier Boscagli ging een één-twee aan met Tillman en stond vogelvrij voor Brouwer. De verdediger bleef ijzig kalm alsof hij elke dag zo'n goal maakt en scoorde zo zijn tweede van het seizoen en de tweede goal van de wedstrijd. Direct na de aftrap was Pepi wederom dicht bij een doelpunt, zijn schot belandde in het zijnet.

Olivier Boscagli schiet de 2-0 koelbloedig tegen de touwen. © Pro Shots Olivier Boscagli schiet de 2-0 koelbloedig tegen de touwen

Laag tempo

Na de 2-0 deed PSV het nog rustiger aan en tikte het rustig rond tot er ruimte vrij kwam vlak voor de goal van Heracles. Het tempo was alleen dermate laag dat er niet vaak een vrije man gevonden werd. In de 72e minuut kreeg PSV zelfs bijna een tegengoal te verwerken; met een fraaie soloactie van Mario Engels kwam hij tot een schot, maar de bal raakte de paal.

In het laatste kwartier kreeg PSV nog wat kansen op de 3-0, maar gescoord werd er niet meer. Luuk de Jong kopte nog op de lat en mocht daarna gelijk naar de kant. Peter Bosz koos ervoor belangrijke krachten te sparen en geloofde het wel voor het laatste kwartier.

Dat was terecht, want gescoord werd er niet meer. PSV pakt weer drie punten en kan zich gaan voorbereiden op de thuiswedstrijd tegen Borussia Dortmund in de Champions League.