Geen Sebastien Haller tegen PSV, maar Dortmund heeft spits met prima cijfers achter de hand

Borussia Dortmund mist een belangrijke speler in het Champions League-duel met PSV van komende dinsdag. Vorige week was hij nog de held op de Afrika Cup door zijn land naar de eindzege te schieten, maar nu is hij geblesseerd geraakt op de training.

Het gaat om Sebastien Haller. De spits mist het duel in Eindhoven van dinsdag 20 februari. De Ivoriaan was net terug van de Afrika Cup en met veel toeters en bellen ontvangen door zijn ploeggenoten. Bij zijn eerste training sinds zijn terugkomst, raakte hij geblesseerd. De blessure is dusdanig dat hij PSV - Borussia Dortmund mist.

Dortmund meldt dat Haller 'enkele weken' uit de roulatie ligt. Of hij ook de return tegen PSV in Signal Iduna Park mist, is de vraag. Die wordt pas gespeeld op 13 maart. Op de Afrika Cup werd Haller gewisseld vlak voor tijd, omdat hij last had van zijn enkel. Uit onderzoek bleek dat de blessure een herhaling is van de blessure die hij in december al opliep bij Dortmund.

Betrokken bij 9 goals tegen PSV

Haller speelde natuurlijk in Nederland al voor FC Utrecht en Ajax. Haller speelde namens die clubs al twaalf keer tegen PSV en zorgde in die wedstrijden voor vijf doelpunten en vier assists. Wel verloor hij ook al zeven keer van de Eindhovense club.

Andere spits: Niclas Füllkrug

Bij Dortmund speelde de afgelopen weken al Niclas Fullkrug in de spits. En dat is geen slechte spits: in 19 duels dit seizoen kwam de Duitser al tot 10 goals en 7 assists.