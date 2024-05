Jesús Navas (38) neemt na bijna 700 wedstrijden afscheid van Sevilla

Aanvoerder Jesús Navas vertrekt na zeventien seizoenen en 684 wedstrijden bij Sevilla. De 38-jarige vleugelverdediger gaat nog wel door met voetballen, maar het is nog niet bekend waar.

Navas maakte in 2003 zijn debuut voor Sevilla. Hij speelde er in zijn eerste periode tot 2013. Daarin won hij onder meer twee keer de Spaanse beker (2007 en 2010) en twee UEFA Cups (2006 en 2007). Vervolgens maakte hij de overstap naar Manchester City.

In 2017 keerde Navas terug in Sevilla. In zijn tweede periode pakte de 51-voudig Spaans international nog twee keer de titel in de Europa League, in 2020 en 2023. De titel in 2020 had hij mede te danken aan PSV-spits Luuk de Jong. Hij scoorde dat jaar tweemaal voor Sevilla in een spectaculaire finale tegen Internazionale.

PSV

De twee ex-ploeggenoten kwamen elkaar begin dit seizoen nog tegen in de Champions League. In de groepsfase speelde Sevilla tegen PSV. Het werd 2-2 in Eindhoven waar De Jong een penalty benutte. In Sevilla won PSV met 3-2 na een spannend duel.

De aanvoerder speelt dit seizoen nog twee wedstrijden met Sevilla. Komende zondag is Athletic Bilbao de tegenstander. Op 25 mei sluit hij het seizoen af met een wedstrijd tegen FC Barcelona.