Esmee Brugts is hét grootste talent binnen het Nederlandse vrouwenvoetbal. De snelle en creatieve aanvaller maakte naam bij PSV, schopte het tot het grote Oranje en verdiende zelfs een transfer naar FC Barcelona. Maar de weg naar de top was niet zonder obstakels: ze speelde het WK zonder club en wordt als linksback ingezet bij de Leeuwinnen. Dit weten we over Brugts.

Brugts, geboren op 28 juli 2003, is het bewijs dat het Nederlandse vrouwenvoetbal nog steeds nieuwe sterren voortbrengt, ondanks de mindere prestaties van de afgelopen jaren. De talentvolle aanvalster uit het Zuid-Hollandse Oud-Beijerland heeft het allemaal: snelheid, techniek, strijdlust én een grote glimlach. Inmiddels schittert ze bij FC Barcelona en Oranje, maar haar weg naar de top verliep niet zonder hobbels.

Oranje Leeuwinnen naar loodzwaar EK vrouwenvoetbal: het programma, de stand en tv-gids Het EK vrouwenvoetbal is het laatste kunstje van bondscoach Andries Jonker bij de Oranje Leeuwinnen. Hij staat met de Nederlandse speelsters voor een loodzware uitdaging. De groepsfase is al zo pittig, dat Oranje op haar best moet zijn om de knock-outfase te bereiken. Hier lees je alles over het EK voor vrouwen in Zwitserland.

Stoer tussen de jongens opgroeien

Het voetbalverhaal van Brugts begon op de amateurvelden van SV Heinenoord. Altijd met jongens tussen de lijnen – en dat heeft haar gevormd. "Je leert automatisch je mannetje staan", zei ze daar zelf eens over. Ze ontwikkelde haar handelsmerk: het stelen van de bal om vervolgens met branie over de flank te denderen. Al snel werd ze ook een bekend gezicht bij haar nieuwe club: FC Binnenmaas, waar ze de jongens liet zien dat meisjes minstens net zo goed kunnen voetballen.

Met een HAVO-diploma op zak naar PSV

Brugts koos bewust voor haar toekomst. Eerst haar HAVO afronden, daarna alles op het voetbal. Toen PSV aanklopte, twijfelde ze geen seconde. Haar doorbraak volgde razendsnel: verwacht werd dat ze rustig aan mocht ruiken aan het eerste elftal, maar ze liet meteen zien gemaakt te zijn voor het grote werk. De Zuid-Hollandse speelde in drie jaar 75 wedstrijden voor PSV en kwam in het laatste seizoen voor de Eindhovenaren in vijftien eredivisiewedstrijden voor acht doelpunten. In de zomer van 2023 achtte ze zichzelf klaar voor 'een nieuwe stap'.

Oranje Leeuwin Esmee Brugts ziet jonge meiden snel vertrekken uit Nederland: 'Die stap moeten we nog zetten' Esmee Brugts ziet steeds meer Nederlandse speelsters op jonge leeftijd naar het buitenland vertrekken. Zelf speelt de 21-jarige aanvaller al ruim een jaar bij FC Barcelona. Brugts ziet het in de toekomst graag anders, maar weet dat het momenteel simpelweg beter is. "Dat is een van de stappen die het vrouwenvoetbal in Nederland nog moet zetten", stelt Brugts in een gesprek met Sportnieuws.nl.

WK zonder club, prachtige transfer volgt

De zomer van 2023 begon voor Brugts met onzekerheid: contract afgelopen, nog geen nieuwe club, maar tóch opgenomen in de WK-selectie van Jonker. Op een onvertrouwde plek, als linksback. Maar ze vulde het in met verve en verdiende er zelfs een prachtige transfer mee naar de absolute top. Barcelona meldde zich direct na het toernooi, en Brugts tekende vol trots een vierjarig contract in Catalonië. Niet als aanvaller, maar als vleugelverdediger.

De Sportnieuws.nl in Oranje-podcast met Andries Jonker bekijk je hieronder!

Jonker zag vanaf dat moment vooral een rol in de defensie voor Brugts. "Ze zei: 'dat lijkt me een goed idee, dat wil ik ook graag doen, dan heb ik vastigheid en dan kan ik in beide situaties hetzelfde brengen'", vertelde de bondscoach in de Sportnieuws.nl in Oranje-podcast. Brugts hoopt in de toekomst weer meer aanvallend te spelen. "Natuurlijk ben ik meer aanvaller, maar het gaat heel aardig als linksback. Ik ben jong en kan nog veel leren. Uiteindelijk is het best goed gegaan."

Oranje Leeuwin en bondscoach Andries Jonker spreken elkaar tegen: 'Natuurlijk ben ik meer aanvaller' Lieke Martens wordt nog altijd door velen gezien als één van de beste Oranje Leeuwinnen aller tijden. Lange tijd werd Esmee Brugts getipt als haar natuurlijke opvolger, maar bondscoach Andries Jonker is resoluut: die vergelijking gaat niet op. In de podcast Sportnieuws.nl in Oranje spreekt Jonker er openlijk over. "Dat is een héél ander verhaal", stelt hij.

Van invaller tot golden girl bij Oranje

Met haar voorzichtige debuut op 16 februari 2022 tegen Brazilië kende Brugts een bescheiden begin in Oranje. In eerste instantie maakte ze vooral indruk als frisse kracht vanaf de bank. Haar eerste eindtoernooi was het EK 2022, waar ze haar visitekaartje afgaf. Inmiddels werd ze door vrijwel heel Nederland gezien als de natuurlijke opvolgster van Lieke Martens. Iedereen wacht op het moment dat Brugts weer mag schitteren waar ze het beste tot haar recht komt, in de aanval.

Heldenstatus bij de jeugd en op Instagram

Voor honderden jonge meiden is Brugts hét grote voorbeeld. Haar oude club FC Binnenmaas is supertrots op haar: haar shirt hangt in de kantine, en sinds 2023 is er zelfs een jaarlijks Esmee Brugts Meidentoernooi. Zelf zei ze: "Toen zag ik allemaal meiden met twee vlechtjes voetballen. Heel vet."

Naast het veld groeit haar populariteit ook digitaal: haar Instagram telt duizenden volgers die meeleven met haar avonturen bij Barcelona en Oranje. Met een contract bij Nike en haar herkenbare uitstraling is ze helemaal klaar om de volgende stap te zetten. Over haar privéleven houdt ze het rustig: Brugts is op dit moment gelukkig zonder partner.

Prijzengeld voor Oranje Leeuwinnen: dit kan Nederland verdienen op het EK in Zwitserland De Oranje Leeuwinnen maken zich op voor het EK in Zwitserland, dat op woensdag 2 juli begint. De Nederlandse voetbalsters kunnen een enorme smak geld verdienen voor de bond én voor zichzelf. Lees hier wat het prijzengeld is op het EK voor vrouwen.

EK in Zwitserland

Voor de Oranje Leeuwinnen start het EK in Zwitserland op 5 juli met een wedstrijd tegen Wales. Daarna volgen loodzware wedstrijden met toplanden Engeland (9 juli) en Frankrijk (13 juli). Alleen de eerste twee ploegen hervatten het toernooi in de knockout-fase.